遭撞想報警！老夫妻遭惡男出拳痛毆 大學生見義勇為也被狠K

高雄一名男子騎電動自行車，逆向行駛在人行道上，撞上一名老翁，讓對方氣得要報警。沒想到男子竟揮拳毆打老翁，老翁妻子上前阻止也被波及；路過一名大學生見狀上前幫忙也遭男子攻擊。

還原當時狀況，這對老夫妻正走在高雄惠民捷道人行道，但遇到一名男子騎電動自行車逆向撞上老翁，讓老翁氣得要報警。沒想到男子一聽後竟出手毆打他們，而當下一名大學生正好載女友經過，見義勇為上前幫忙，但也成為男子攻擊對象之一。

老夫妻因被逆向騎車男子狀況想報警，結果慘被痛毆。圖／台視新聞

廣告 廣告

路過男大生看不過去上前幫忙，結果也遭男子攻擊。圖／當事人提供

這名男子還是當地頭痛人物，常穿著軍服在高雄楠梓區趴趴走、惹事生非。但這回動手打傷3人，男子被警方依傷害罪現行犯當場逮捕，訊後被送橋頭地檢署偵辦，也讓當地人鬆了一口氣。

男子其實是當地頭痛人物，被逮後也讓當地人鬆了口氣。圖／翻攝自Threads@aaronace.1115

※暴力行為不良示範，請勿模仿

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

高雄／梁子玥、王超群 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

高雄男抓綠鬣蜥「誤觸高壓電」...二度燒燙傷送醫 4工業用戶停電4H

國泰航空班機起飛後「發動機漏油」 200乘客返航小港機場

陽明海運環明輪夾帶「雙獅牌海洛因磚」被抓！ 船長運毒手法曝