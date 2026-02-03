遭撤職追繳6成退休金 石木欽聲請釋憲獲不受理

（中央社記者林長順台北3日電）前公懲會委員長石木欽涉與富商翁茂鍾不當接觸等遭判決撤職、停止任用1年確定，銓敘部與司法院等審定減少6成退休金並須繳回。石木欽聲請裁判及法規範憲法審查，憲法法庭裁定不受理。

石木欽於民國106年12月20日自台灣高等法院院長職務退休，接任公務員懲戒委員會（已改制懲戒法院）委員長為特任官，並於109年9月16日辭職。石木欽與富商翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院職務法庭二審於111年9月2日判決石木欽撤職，並停止任用1年確定。

銓敘部依法官法規定，審定石木欽的退休金等均應溯自退休生效日（106年12月20日）起，自始減少60%，並依退撫法規定重新計算石木欽自107年7月1日起每月退休所得，並通知司法院、台灣高等法院及公務人員退休撫卹基金管理委員會（已改制公務人員退休撫卹基金管理局），執行扣減石木欽的退休金發放及追繳。

司法院重新計算石木欽的退養金，並發函要求繳還溢領的退養金新台幣213萬405元；高院要求石木欽繳還溢領的舊制退休金119萬7708元；基管會要求石木欽繳還溢領的新制退休金79萬5867元，3筆追繳金額共計412萬3980元。

石木欽不服銓敘部、司法院、高院及基管會扣減6成退休金及退養金並要求追繳，提起復審，遭公務人員保障暨培訓委員會駁回，提起行政訴訟。最高行政法院去年1月間判決石木欽敗訴確定。石木欽向司法院憲法法庭聲請裁判及法規範憲法審查。

憲法法庭認為，石木欽的聲請只是對法院就事實認定及法律適用當否的爭執，並未具體敘明對於確定終局判決據為裁判基礎的法律解釋、適用，有誤認或忽略相關基本權利重要意義與關聯性，或違反通常情況下所理解的憲法價值等牴觸憲法的情形，不符合憲法訴訟法規定，因此裁定不受理。（編輯：李錫璋）1150203