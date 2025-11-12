遭新生代網紅嗆不Real！阿Ken揭「跌落神壇」冷回：幾年後你們在哪？

娛樂中心／綜合報導

男星阿Ken憑藉敏銳反應與搞笑功力橫跨主持、戲劇及電影圈。（圖／翻攝自IG @kenlin125IG）

出道超過20年的男星阿Ken（林暐恆），憑藉敏銳反應與搞笑功力橫跨主持、戲劇及電影圈，從早期與納豆搭檔到自主持多檔熱門節目，成為台灣綜藝界的代表性人物之一。近日他在陶子的節目中談及「新世代網紅風潮」，語氣中帶著感慨與直白，坦言多年來看盡「一時爆紅、隨後沉寂」現象，忍不住隔空對著鏡頭嗆聲：「對，我就是在講你們！」

阿Ken在加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學戲劇系畢業，曾在美國紐約Lee Strasberg戲劇學院進修結業。不僅有著深厚的戲劇底子，甚至還與與「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）合演過好萊塢大片《露西》。多年來更是主持節目常客，甚至連周杰倫大巨蛋演唱會，都特地找他串場。

阿Ken遭新生代網紅指不Real，「這些人幾年後在哪。」（圖／翻攝自陶晶瑩fun人生YouTube）

阿Ken與主持人陶晶瑩對談時，提到年輕世代進入娛樂圈的心態。他表示，許多新生代創作者在社群上大鳴大放，擁有一群死忠粉絲，也因敢說敢表態而受到推崇，但其中不少新生代網紅批評前輩「太老派、不敢講、不Real」。對此，阿Ken語氣平靜卻一針見血：「他們覺得藝人太保守，可是我看這些人幾年後在哪？大多數都被現實打回原形。」

他指出，這些自詡「真實」網紅往往誤解「不Real」的意義，以為直白、敢嗆就代表真誠，但其實沒經歷過現實的磨練，一旦爆紅後遇上爭議或輿論反撲，往往撐不久。「你要有足夠的實力跟心態去面對壓力，否則就會被看穿。」阿Ken語重心長地說，這些現象他這些年都看在眼裡，從最初被批不Real，到現在親眼看見那些人跌落神壇，只能搞笑對鏡頭回應：「沒錯，我就是在講你們。」

節目播出之後引發熱烈討論，不少網友留言支持阿Ken觀點，「他講的太真了，很多人撐不到三年就被網路反噬」、「真正的Real，是能長久誠實面對自己」、「阿Ken這句話超有殺傷力但也最中肯」。也有人反思新媒體文化下的浮躁現象：「現在太多網紅只靠流量撐場，忘了內容才是根本。」

