遭斷言「快死了」氣炸動手！《艋舺》刺青師曝衝突始末 慶幸轉院救命：否則後果難料

知名刺青師李耀鳴暴打醫師發文道歉。翻攝臉書

淡水馬偕醫院19日下午發生醫療暴力事件，40歲宋姓醫師在診療過程中，遭患者揮拳擊中左胸，警方獲報後通知涉嫌人到案說明，這名揮拳揍人的病患，就是54歲知名刺青師李耀鳴。李耀鳴昨（22日）打破沉默在臉書發文，坦言「動手就是不對，這我該認錯」，但同時也詳述了當天的衝突經過與診斷內幕。

李耀鳴指出，當天前往血液腫瘤科看檢查報告，醫師直接告知他癌細胞復發，卻未讓他觀看檢查影像或分析報告，便要求當日裝設人工血管準備化療。曾抗癌成功的他認為醫師態度輕率，當他詢問人工血管要裝多久時，宋姓醫師不耐煩地回應「會一直裝著」，他追問「那不是要裝到死？」，醫師竟回「對」。隨後他憤而詢問「那我多久會死？」，醫師竟冷回「很快」，這番話讓他理智斷線，揮拳擊中醫師左胸。

李耀鳴表示，令他火大的並非醫師說話直白，而是感覺醫師未主動告知多元治療方案，讓他覺得像被當作「醫師資歷的墊腳石」。他更進一步揭露，事後轉往台北榮總檢查，北榮醫師詳細說明影像後，判定癌細胞是「新生成」而非「轉移」，且仍能採用放射治療，與馬偕醫師的診斷「天差地遠」。他慶幸當時沒有接受原本的治療模式，否則可能造成難以挽回的後果。

目前全案已移送士林地檢署偵辦。雖然宋姓醫師事後曾向李耀鳴妻子道歉，坦承不該那樣說話，但仍於案發兩天後報案提告。李耀鳴目前正在南部靜養，將待身體狀況許可後製作筆錄。



