遭曖昧對象「斷崖式分手」 郭書瑤怨：以為在交往，該做的都做了

郭書瑤遭到斷涯式分手，直接被對方封鎖。（八大提供）

郭書瑤（瑤瑤）回歸演出影集《何百芮的地獄戀曲》，自稱單身邁入第7年的她，今（23日）和男主角姚淳耀接受媒體聯訪，自揭曾遭「斷崖式分手」的慘痛經歷，她在曖昧期和對方「該做的都做了」，卻無預警遭封鎖，心碎到為此寫了一首歌。

瑤瑤透露，這7年間曾有一段感情讓她傷得很深。當時她以為兩人正在交往中，「該做的都做了」，沒想到對方卻不這麼認為，最後甚至直接消失、將她手機封鎖，讓她只能把這份受傷的心情寫成歌。即便如此，身為「外貌協會」資深會員的她，依然堅持擇偶要找帥哥：「我的擇偶標準從以前到現在都沒變過的。」

廣告 廣告

為了幫瑤瑤尋找第二春，劇組可說是操碎了心。製作人曾幫她介紹「富可敵國」的富二代，但雙方完全不來電。阿Ken則在約會時當「潤滑劑」；鍾瑶更猛，直接在信義區街頭隨機抓人問：「你喜不喜歡郭書瑤？」但郭書瑤很享受單身生活，將朋友介紹對象當成一種生活樂趣。

郭書瑤和姚淳耀首度合作，打趣覺得男方很怪。（八大提供）

對比瑤瑤的驚濤駭浪，人夫姚淳耀則展現了極強的求生欲。他透露與老婆手機互看是常態，每年紅包、三節獎金還會穩定「調漲」。他笑稱現在已經15年沒體驗過曖昧的滋味，只能在戲裡找感覺。

《何百芮的地獄戀曲》即將開播，瑤瑤強調這部戲會打破大家對演員的既定印象，甚至爆料阿Ken才是劇中的「身材擔當」，大方秀出冰塊肌。《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。

更多鏡週刊報導

郭書瑤遭虧「快要長蜘蛛網了」！ 狠嗆姚淳耀：請問到底是有多長？

郭書瑤再撇交往春風「好男人留著當朋友」 單身7年考慮收養小孩

郭書瑤主動追愛 遞履歷傳情