遭曹興誠控「民進黨無油水才退黨」 游盈隆發最後通牒：7天內不道歉就提告

曹興誠批評游盈隆是民進黨叛徒，想抱國民黨大腿，游盈隆將提出加重誹謗告訴。資料照



726第一波大罷免遭完封後，台灣民意基金會董事長游盈隆、聯電創辦人曹興誠兩人互相槓上，曹興誠批評，民進黨過去重用游，3次支持參選花蓮縣長，2度參選立法委員，結果游通通落敗，後來覺得無油水可撈，選擇在2019年退出民進黨。對此，游盈隆今（11/21）晚在臉書向曹興誠發出最後通牒，要求對方在收到律師函後，7天內公開道歉，否則將正式提告。

726大罷免失敗，游盈隆批評民進黨立委說沈伯洋是民進黨之恥，要沈辭去立委，曹興誠隨即發文，直指游盈隆是民進黨叛徒，而且綠營3次支持參選花蓮縣長，2度參選立法委員，結果游通通落敗，後來在2015年爭取黨內提名參選新北市第一選區立委失敗，「覺得民進黨內已無油水可撈，選擇在2019年退出民進黨。」

游盈隆當時回應，曹興誠發文通篇充斥不實資訊，對他極盡謾罵、造謠、抹黑、挑撥離間及誹謗，已足以構成刑法加重誹謗罪，將擇日提起告訴，尋求司法正義，將曹繩之以法，以儆效尤

時隔三個多月，游盈隆今晚在臉書向曹興誠發出最後通牒，表示自己經過近三個月冷靜、理智、全盤思考後，今天已委請國內聲譽卓著的律師事務所，向曹興誠發出律師函。

游盈隆說，這是哀的美敦書(Ultimatum)，請曹興誠在收到律師函後，在7天內就不實誹謗公開道歉，否則將依法提告。

游盈隆強調，自己重視且珍惜名譽，因為名譽是個人的第二生命，因此他斷然拒斥並譴責任何意圖謀殺人格與榮譽的不正行為。

