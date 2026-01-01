遭最高法院縮權限！川普撤3大城國民兵 撂狠話：犯罪率升將更強勢回歸

記者蒲世芸／綜合報導

據BBC 31日報導，美國總統川普表示，將從芝加哥、洛杉磯等多座美國城市撤回國民兵部隊。這項宣布，距離美國最高法院上週裁定川普無權動用國民兵執行國內治安任務僅相隔數日，外界解讀為川普政府在司法壓力下的退讓。

川普撤離部分城市國民兵，並嗆聲如果犯罪率再次飆升會強勢回歸。（圖／翻攝自白宮）

川普在跨年夜於自家社群平台Truth Social發文表示：「當犯罪再次開始飆升時，我們會回來，或許會以一種非常不同、也更強勢的方式回來。」川普的聲明點名撤兵城市包括芝加哥與洛杉磯，也提到奧勒岡州波特蘭，但並未提及華盛頓特區，目前當地仍有國民兵執行巡邏任務。

事實上，就在12月30日稍早，川普政府已主動撤回在加州提出的法律動議，不再尋求持續掌控部署在洛杉磯的國民兵部隊。

川普先前曾下令，將國民兵派往多個由民主黨執政的城市，因而引發一連串法律訴訟，挑戰總統是否有權繞過州長，直接動用國民兵。依照美國制度，國民兵平時由各州州長指揮，並非聯邦政府直接管轄。美國最高法院於上月23日阻止川普在伊利諾州派遣國民兵的企圖，此舉也削弱了美國總統向其他州派兵的法律依據。

川普發文不忘再批民主黨人。（圖／翻攝自川普的Truth Social）

川普多次強調，派兵是為了「維護法律秩序」，並打擊犯罪與非法移民。不過，批評者認為國民兵並非必要，反而指控川普試圖發動「威權式鎮壓」，恐危及美國民主體制。

對於川普政府撤回法律行動，加州州長紐森（Gavin Newsom）在社群平台X發文肯定這項決定，直言：「川普和他那些神祕內閣成員的這項承認，意味著這種非法、恐嚇性的手段終於要畫下句點。」他更諷刺川普宣布撤兵，「就像政治版的『你不能開除我，我自己辭職』。」

