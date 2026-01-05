遭朋友自導自演出賣 張立東：真的很會演

張立東錄影自曝遭朋友出賣經驗。（中天提供）

張立東近日上中天《綜藝OK啦》錄影，節目中自曝「跟演員朋友吃飯時，遇到連鎖食品公司的大老闆，他介紹我們認識，大老闆還把我們的單買掉，後來那個朋友說老闆女兒要結婚，問我要不要參加，我想說那天有被他請客就去了。」最後卻落得被對方好友出賣的經驗。

張立東還原當時情況，「主持人說『今天還有隱藏版主持人，我們歡迎張立東』，我朋友說『應該只是一個橋段，反正你那天也有被請客，就意思意思』，結果主持人還要我模仿、唱歌。」

事後張立東和老闆碰面才知道真相：「1個多月後，我又遇到那個老闆，他過來跟我謝謝說『你幫我主持女兒的婚禮我真的很開心，而且還是友情價，你這個朋友交對了』。」讓他一聽立馬找朋友對峙：「他講說我可以主持，價錢也是他談的，錢也是進他口袋，所以從頭到尾都是他自導自演，還裝作不知情，真的很會演。」

