遭朱學恒強吻被翁達瑞拿來嘲諷 鍾沛君嗆綠：不要活成民主退步黨

旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）近日批評國民黨台北市議員鍾沛君，「只要不跟朱學恒單獨用餐，妳就不會被強吻！」引發輿論譁然。國民黨立院黨團今天（7日）召開記者會聲援，鍾沛君說，不敢奢望民進黨出來譴責，但若類似的議題再發生，民進黨中央和各級公職也好，「請你們不要再把民主進步黨活成民主退步黨。」

鍾沛君。（圖／中天新聞）

鍾沛君表示，在自己的案件曝光之後，有多類似遭遇的女性和她聯繫，但並不是每個人都能透過司法，或者社會還給她們正義，因為這一類的案件取證或者還原過程是非常困難的，過程中還要考慮到身份曝光會不會被加害者秋後算賬，所以性別平權本來就是一條很漫長的路。

國民黨團聲援鍾沛君。（圖／中天新聞）

鍾沛君感嘆，平權議題在台灣似乎變成了一場笑話、一頓自助餐，當民進黨或側翼需要的時候，就拿出來大快朵頤；不需要的時候，或者發生在政治立場不一樣的人身上，似乎平權這件事情就離他們很遙遠。大家在平權議題上不斷努力，但民進黨或者他們的側翼為了政治上的需求，就會把大家的努力，一下子打回原形。

鍾沛君指出，關於她的案件，已經經過司法判決定讞，加害人也已經去服刑了，基本上是沒有什麼討論空間，但是在民進黨想要拿來利用的時候，被包括翁達瑞、管仁健、張雅琴之流拿來當做一個笑話，「我想問民進黨，正義應該有條件嗎？正義是應該要符合民進黨形狀的人才值得擁有嗎？」不論是民進黨中央或各級黨公職，對這樣的發言充耳不聞，但也只是剛好告訴大家，他們把民進黨的價值活成了民主退步黨而不自知。

國民黨團聲援鍾沛君。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書）

鍾沛君也說，我不敢奢望民進黨出來譴責他們，但是至少是不是類似的議題發生的時候，民進黨中央也好，民進黨各級公職也好，請你們不要再把民主進步黨活成民主退步黨，非常可恥。

