遭李亞萍怒控「分家忤逆」！余祥銓現身嘆：媽恐失智半年

余祥銓19日錄製《大老闆聯盟》。（池宗玲攝）

75歲資深女星李亞萍日前受訪表示自己有失智症狀，甚至不滿被兒子余祥銓常頂嘴，甚至以分家為由忤逆她。余祥銓今（19日）錄製節目，透露李亞萍近半年的病況時好時壞，病發次數愈來愈頻繁，從一周一次到兩、三天就發作，令人擔憂。

余祥銓說，李亞萍有時半夜4、5點起床，說要去做秀或出國，然後打給司機，「她還會一直夢到已故親人，不然就是看到我爸以為是她爸爸我外公，也會問些奇怪的問題，一直往負面想，我上網查了這就是失智前兆。」

余祥銓有針對李亞萍的症狀諮詢長年替媽媽看診的醫生，醫師建議他帶李亞萍進行全方面的健康檢查，爸爸余天也常在旁勸說，無奈李亞萍相當抗拒，「我覺得我們要逼她了，因為這狀況是要吃藥的，她現在吃藥也可能不會好，到時真的甚麼都不記得，會蠻糟糕的」，語氣充滿擔憂。

他也認同網友所說，認為李亞萍會如此是因為二女兒余苑綺病逝的打擊太大，「我們全家人都受到滿大影響，對我打擊也很大，尤其我現在又為人父更能體會那種痛苦」。對於李亞萍說他大逆不道等事，余祥銓強調自己絕對沒有有忤逆的想法或是想過要分家。

李亞萍之前透露二女婿Gary私下會擦指甲油扮女裝，余祥銓也幫忙解釋，表示那個是GD風格，「沒有扮女裝啦，就畫個指甲油，樂樂也可以畫指甲油啊」，認為不會因此影響到小孩教育。

