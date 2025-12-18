遭李亞萍怒轟大逆不道！「鬧搬家、嫌沒用」余祥銓發聲喊冤

余祥銓與柔柔今（18）日錄製《11點熱炒店》。（圖／鴻凱娛樂提供）





73歲資深藝人李亞萍近年鮮少公開露面，近日她陪同媳婦柔柔錄製節目《命運好好玩》，透露自己有失智、失憶症狀，更抱怨兒子余祥銓經常吵著要搬出去住，還批評她是沒有用的東西，怒轟兒子「大逆不道」，對此，余祥銓與柔柔今（18）日錄製《11點熱吵店》，對於媽媽的指控也無奈喊冤。

李亞萍先前提及自己經常忘記聊天內容，在家也會自言自語，甚至誤以為過世的親人及寵物仍在身邊，根據《聯合報》報導，余祥銓與柔柔受訪時也透露，媽媽會半夜3、4點打給司機，說要出門，「我們有上網查，說這是失智的前兆。」

李亞萍先前陪同柔柔錄製節目，罕見公開露面。（圖／鴻凱娛樂提供）

至於被媽媽控訴吵著搬出去一事，余祥銓則喊冤表示：「你可以問柔柔，我從來沒有說要搬出去」，強調自己對媽媽沒有大逆不道，後續已經有安排時間要到媽媽到醫院做檢查。



