遭李亞萍斥大逆不道 余祥銓喊冤曝母"排斥就醫"
生活中心／陳佳侖 、蔡明政 台北報導
今年75歲的資深藝人李亞萍，昨天久違露面，透露自己出現失智與失憶症狀，還抱怨兒子余祥銓大逆不道，吵著要搬家，不過，余祥銓今天替自己喊冤，更表示醫師建議李亞萍到醫院檢查，但李亞萍多次拒絕，對去醫院檢查治療非常抗拒。
藝人 余祥銓：「像她昨天講得那句話，其實我有點受傷，我蠻難過我講真的，我對她很好欸。」
坦言前一天被母親李亞萍斥責大逆不道，心理有些受傷，更出面替自己喊冤。
李亞萍自曝有失智症狀。（圖／民視新聞資料照）
藝人 余祥銓：「什麼叫大逆不道，我每天要水幫她買水，欸我自己喝家裡的水，我幫她買很貴的欸，很貴的礦泉水欸，她要乳液我就幫她買乳液，要叫喝的吃的我幫她用，還叫大逆不道。」
強調母親的食衣住行，幾乎由他一手包辦，更表示父母年事已高，有責任要好好照顧他們，談到母親李亞萍的身體狀況，余祥銓神情難掩心疼。
藝人 余祥銓：「就有時候她會半夜，比如說四點五點起來，然後說覺得我是不是要做秀，我是不是有什麼事情要做，我要下南部是不是要出國，然後她會一直夢到，已故的親人，然後我們上網查了，這個就是失智的前兆。」
透露近半年，李亞萍陸續出現失智的前兆，像是把老公余天誤認為自己的父親，或在凌晨起來梳妝打扮，說要趕場表演，狀況已經持續長達半年時間，甚至還越來越嚴重。
李亞萍自曝有失智症狀。（圖／民視新聞資料照）
藝人 余祥銓：「爸爸一直叫她去看（醫生），我們全家一直叫她去，就是那一科的檢查，就是要照一些腦波啊什麼的，那...她好像蠻抗拒的，她就去了，可能去了就是詢問一下狀況而已，她就沒有再去了。」
儘管諮詢過後，醫師建議李亞萍到醫院做詳細檢查，但李亞萍卻非常抗拒，不願就醫，讓一家人都很無奈，余祥銓表示現在只要有空就會多陪伴，若情況沒有好轉，也不排除強制帶母親就醫。
更多民視新聞報導
毒舌評審現身《超級冰冰Show》！柯以敏「我在台灣對嗎？我想對這兩個弟弟講真話」
林襄靠1關鍵字「衝上人氣榜」傻眼了！真相驚呆網：別被發現
李亞萍控兒愛頂嘴、鬧分家 余祥銓回應「衝突實情」全說了！
其他人也在看
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 61
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 228
76歲陳百祥驚吐「不高興就安樂死！」 曝迄今「沒老花、沒掉髮」體能狀態令人驚奇
76歲的香港資深演員陳百祥，過去曾以與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》《鹿鼎記》為人所知，自2022年宣布息影後，便轉戰經營社群與粉絲互動。近日他透過社群發布影片，大方分享對生老病死的感悟，陳百祥表示，安樂死意味著生命掌握在自己手裡，並開玩笑稱若哪天不高興就選擇安樂死，這番驚人之語引發網友熱烈討論，但他隨即也強調自己目前生活極為積極樂觀，每天贏球贏馬，活得相當精彩。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 24
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 22
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分
與郭碧婷結婚6年！向佐曝「偶像劇情節」種下緣分EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 2
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15
名媛也會下廚！蔡詩芸顛覆外界印象 被名廚讚「火候精準到位」
全台首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》播出後話題不斷，蔡詩芸參與節目展現出不同於以往的真實一面。過去給人「名媛貴婦」形象鮮明的她，當初宣布參賽時便引發不少觀眾好奇，甚至有網友直言：「蔡詩芸的背景到底多硬啊？真的是誠心想知道。」討論聲量不斷。不過隨著節目播出，蔡詩芸逐漸用實力翻轉外界想像。在節目介紹廚助特色時，她被註解為「節奏、刀工、火候精準到位」，穩定表現不僅讓主廚放心，也成功收服評審的心。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
李玉璽許允樂揭「公園婚紗照」僅靈機一動！ 宣布婚訊再發聲：被愛包圍
許允樂今（2025）年1月與小6歲的李玉璽被爆出戀愛消息後，男方隨即大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往，沒想到12月17日下午兩人突然宣布結婚。消息曝光後，一票粉絲給予祝賀，而李玉璽深夜在Instagram限時動態透露，為了迎接當天的重要時刻，他與許允樂一大早就起床梳妝...CTWANT ・ 1 天前 ・ 14
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 6
穩交孫綻近3年！39歲米可白鬆吐「再婚進度」 暫緩原因全說了
女星米可白（趙亦瑄）2019年離婚後，去年8月正式認愛男友孫綻，感情甜蜜穩定。米可白昨（17）日出席八點檔殺青宴坦言，她和孫綻都有步入婚姻的想法，但目前仍想先以工作為重。即將邁入4字頭的她，表示自己從未設限幾歲前一定要結婚，只是曾經的婚姻經驗，讓她對於再婚有些顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
閃婚李玉璽後疑吐心聲 許允樂轉發舊文感嘆「世界的惡意很多」
女星許允樂17日驚喜宣布與小她6歲的男友李玉璽登記結婚，正式成為資深藝人李亞明的媳婦。兩人認愛不到一年便攜手步入婚姻，並甜蜜表示希望能夠一起變老，消息曝光後湧入大批祝福，不過，在祝賀聲中，也夾雜部分針對她再婚的酸言酸語。對此，許允樂今（18日）於Instagram限時動態轉發一則今年2月曾發布的貼文，字裡行間疑似流露出面對外界惡意的真實心境。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 21
張鈞甯罹憂鬱症爆哭剩46公斤 睡前喝水求水腫增重
【緯來新聞網】演員張鈞甯在《我們的藍調時光》裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 50
雷/《一吻爆炸》大結局前夕開虐！霸總張基龍&安恩真秘密社內戀愛...沒想到多林竟遭到「他」狠甩巴掌！戀情岌岌可危
一轉眼Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》即將來到尾聲，這週播出最新第11、12集劇情內容，下週13、14集上演大結局完結篇！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，在最新劇情中，張基龍與安恩真終於展開甜蜜的戀愛，但是兩人關係危機四伏，他們能克服這些難關嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18