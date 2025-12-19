遭李亞萍斥大逆不道 余祥銓喊冤曝母"排斥就醫"

生活中心／陳佳侖 、蔡明政 台北報導

今年75歲的資深藝人李亞萍，昨天久違露面，透露自己出現失智與失憶症狀，還抱怨兒子余祥銓大逆不道，吵著要搬家，不過，余祥銓今天替自己喊冤，更表示醫師建議李亞萍到醫院檢查，但李亞萍多次拒絕，對去醫院檢查治療非常抗拒。

藝人 余祥銓：「像她昨天講得那句話，其實我有點受傷，我蠻難過我講真的，我對她很好欸。」

坦言前一天被母親李亞萍斥責大逆不道，心理有些受傷，更出面替自己喊冤。

李亞萍自曝有失智症狀。（圖／民視新聞資料照）





藝人 余祥銓：「什麼叫大逆不道，我每天要水幫她買水，欸我自己喝家裡的水，我幫她買很貴的欸，很貴的礦泉水欸，她要乳液我就幫她買乳液，要叫喝的吃的我幫她用，還叫大逆不道。」

強調母親的食衣住行，幾乎由他一手包辦，更表示父母年事已高，有責任要好好照顧他們，談到母親李亞萍的身體狀況，余祥銓神情難掩心疼。

藝人 余祥銓：「就有時候她會半夜，比如說四點五點起來，然後說覺得我是不是要做秀，我是不是有什麼事情要做，我要下南部是不是要出國，然後她會一直夢到，已故的親人，然後我們上網查了，這個就是失智的前兆。」

透露近半年，李亞萍陸續出現失智的前兆，像是把老公余天誤認為自己的父親，或在凌晨起來梳妝打扮，說要趕場表演，狀況已經持續長達半年時間，甚至還越來越嚴重。





藝人 余祥銓：「爸爸一直叫她去看（醫生），我們全家一直叫她去，就是那一科的檢查，就是要照一些腦波啊什麼的，那...她好像蠻抗拒的，她就去了，可能去了就是詢問一下狀況而已，她就沒有再去了。」

儘管諮詢過後，醫師建議李亞萍到醫院做詳細檢查，但李亞萍卻非常抗拒，不願就醫，讓一家人都很無奈，余祥銓表示現在只要有空就會多陪伴，若情況沒有好轉，也不排除強制帶母親就醫。

