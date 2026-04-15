遭李貞秀嗆偽君子 黃國昌批：不捍衛陸配選擇不斷自爆

前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後，接連上節目開嗆，痛批現任黨主席黃國昌是「偽君子」，主導逼迫她退位，是沒有情義的人。黃國昌今（15）日批評，李貞秀在政論節目上「沒有在捍衛陸配的參政權，選擇不斷自爆」，還說只要回頭看她之前講過的話，就能看出她前後矛盾。黃國昌也兩度強調，真的不想再浪費時間在這種事情上。

黃國昌表示，對於這種一而再、再而三的說謊，只要比對李貞秀自己說過的話就會知道。黃國昌說，事情講清楚就好，到底有沒有要錢，先前聲稱沒有，後來謊言被戳破後又改口，還想把責任推到別人身上。黃國昌表示，這些謊言其實不難分辨，但他真的不想再浪費時間在這種事情上，選擇把時間花在認真工作、回應支持者的期待。

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針對記者追問，若認為李貞秀在說謊，是否會公開錄音或相關紀錄，黃國昌表示，完整的會議紀錄已交給中評會，只要從李貞秀自己說過的話去看，就能看出前後矛盾。黃國昌重申，這麼簡單的事實，真的不用浪費這麼多時間，他選擇把時間花在做重要的事情上，回應支持者的期待。

責任編輯／周瑾逸

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