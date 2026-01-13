遭林妍霏諷刺口音、影射抽菸 李多慧駁「我不抽煙」 盼改變聲音惹粉絲心疼

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

喜劇演員林妍霏近日在脫口秀表演段子，以諷刺的口吻模仿韓籍啦啦隊員李多慧的口音，並影射其私下抽菸等，引爆網友怒火。對此，李多慧11日先是在IG發出照片加上表情符號，昨(12)日則首度拍片駁斥爭議，強調「真的不抽煙」。

李多慧在Threads發布影片用中文跟粉絲打招呼，表示最近看到一些跟自己中文有關的故事，要大家別擔心，她真的沒事，對於抽菸傳聞，強調「真的真的不抽煙」。而她也對自己的聲音有了新想法，所以也成為她繼續進步的機會，並詢問粉絲「那麼以後用現在這樣的語氣和聲調，你們覺得怎麼樣呢？」最後喊話「2026年我繼續在台灣努力。大家希望喜歡我，謝謝，愛你們」，也PO出跳女團ILLIT《NOT CUTE ANYMORE》的舞蹈影片，幽默寫下「我現在已經不再可愛了」。

粉絲則紛紛喊話「多慧你原本的樣子就超棒的！拜託請不要為那種莫名其妙的人而改變自己！」、「No~ 不用為了她或他改變！妳本來就是最好的了」、「你怎麼說、什麼聲調都好，不用理那種造謠仔」、「身為韓國人，真的以你為傲，會一直為你加油」、「看到這個影片真的很心疼，臺灣怎麼會有那種丟臉的人存在… 」、「多慧妳很棒！不管什麼口音聲調都很棒！」、「根本不需要改好嗎多慧！ 看到粉絲開心本來就會高八度講話，這是興奮的聲音 也很可愛！！妳很棒了」、「我喜歡你 繼續做你喜歡的事情做自己就好 你真的很好很好 原本就很好。怎樣都好！是你都好」。

