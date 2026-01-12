遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸

娛樂中心／黃韻璇報導

喜劇演員林妍霏脫口秀段子引發爭議。（圖／翻攝自STR Network YouTube）

喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。

林妍霏在脫口秀舞台上以李多慧為例子，表示她前陣子看見了李多慧的下班影片，因為中文不是她的母語，所以聽見粉絲跟她說再見的當下並沒有反應過來，接著才用可愛的聲音說：「晚安！晚安！回家！回家！」林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，而是蠻橫的形象，認為李多慧在家一定叼著菸、喝酒、罵髒話的人。

廣告 廣告

另一段則是林妍霏提到台灣男生現在非常喜歡韓國女生，因為台灣「專門從韓國進口了許多啦啦隊」，她以李珠珢前陣子拍攝全家喝水廣告為例，認為她在廣告中只說了：「我是李珠珢，李珠珢、李珠珢、李珠珢，喝水！（台語）」認為廣告內容甚至荒唐，一定會有許多罵聲，結果YouTube留言區全是誇李珠珢可愛的留言，林妍霏直呼：「那時我看完，我想說X小啊，這樣也可以？」認為李珠珢就是販賣可愛而已。

李多慧首度正面回擊林妍霏。（圖／翻攝自Threads）

針對近期相關言論，李多慧12日晚間在Threads上PO出影片正面回應，她表示「最近我看到了一些跟我的中文有關的故事，大家不用擔心，我真的真的沒事」，至於遭到影射抽菸，李多慧再三強調「我真的真的真的，我不喜歡抽菸」。

李多慧指出，「我也對我的聲音有新的想法，所以這也成為了我進步的機會」，接著李多慧則用較低沉的嗓音表示，「以後用這樣的語氣和聲調講話，你們覺得怎麼樣？」最後她強調，2026年她會繼續在台灣努力，希望大家繼續喜歡她。

李多慧表示「我不吸菸」。（圖／翻攝自Threads）

許多網友都紛紛留言鼓勵李多慧，「多慧你原本的樣子就超棒的！拜託請不要為那種莫名其妙的人而改變自己」、「謝謝妳總是帶給大家正面陽光的力量、甚至透過自己的影響力來愛台灣」、「 不用為了她或他改變！妳本來就是最好的了」、「妳不需要改什麼，妳本來就很棒了」。

更多三立新聞網報導

陸網狂播《可惜不是你》諷習近平！梁靜茹微博無預警關閉 爆2派說法

不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了

女兒看香蕉哥哥問媽「你小時候什麼哥哥」？回答笑翻 本人：一蕉傳三代

法網紅鑰匙反鎖車內！發文10分鐘網衝現場幫解 他感動：台灣人就是這樣

