社會中心／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲，涉入京華城弊案以及政治獻金案，從今天（11日）起，一連10個工作天密集審理，柯文哲在庭上情緒激動的說，朱亞虎、彭振聲等四人，都是被逼認罪，甚至在當庭質疑林欽榮，說的跟做的不一樣，林欽榮則發聲明反擊，針對柯文哲和沈慶京，捏造諸多不實指控，除了嚴正駁斥，將採取必要的法律行動。

民眾黨支持者表示「阿伯加油。」身穿黑色西裝外套，招牌高腰褲，前民眾黨主席柯文哲，時隔一個多月，再次現身北院，應曉薇則是朝支持者90度鞠躬，跟女兒應佳妤手牽手一起進入，另外，沈慶京則一改虛弱模樣，拄著拐杖獨自行走。記者vs.威京集團主席沈慶京「現在身體比較好嗎。」11號一早，北院再次針對京華城弊案以及政治獻金案開庭，而且一連10個工作天密集審理，一開庭，審判長就詢問所有被告，是否要對法庭公開播送提出抗告，目前柯文哲、沈慶京提抗告，希望全程公開播送，但端木正希望有被遺忘權，不願意公開播送，其他人則放棄抗告。立委（民）王義川表示「直播的目的就是說，法庭的攻防讓大家知道，但是那個知道不能影響審判的程序，（如果）柯文哲突然抓狂，說你那個法官講那什麼話，你那檢察官講那個什麼話，一表演下去網路上會怎麼樣（熱議）。」

遭柯文哲控「配合檢方」 林欽榮：將採法律行動捍衛名譽

前民眾黨主席柯文哲一抵達法院 不少支持者在旁加油打氣（圖／民視新聞）

除了直播問題，柯文哲在庭上的情緒相當激動，說朱亞虎、陳俊源、邵琇珮、彭振聲，都是因為知道檢調針對柯文哲，為了自保才認罪，另外有兩個可疑證人，林欽榮跟蘇麗瓊，林欽榮說的跟做的不一樣，蘇麗瓊則是私人恩怨，社工出身沒有都市計畫專業，糾正文看不懂，也沒能力寫，林欽榮則發聲明反擊，強調柯文哲、沈慶京兩被告到庭提示證據，誣指他配合檢方「入罪於被告」，充滿情緒用語，並捏造「諸多不實指控」，予以嚴正駁斥，同時將採取必要法律行動，捍衛名譽，至於京華城案3400項證據，也在七個小時內全都提示完畢。前民眾黨主席柯文哲表示「我老實講3400項的證據，其實到現在超過一年，我看我都還沒有讀超過一千項，法官有在問說每個被告，對這段時間偵訊的意見，所有的被告都說他們否認犯罪，只有彭振聲說他是最慘的，他是家破人亡他不想再講了。」

柯文哲針對法官提示3400項證據 表示自己都還沒有讀超過一千項（圖／民視新聞）

因為證據提示完畢，原本12日預留庭期因此取消，就等下周一言詞辯論，柯文哲等11人，將再戰法庭。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

