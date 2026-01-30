遭柯文哲酸「藍營朋友都玻璃心」 鄭麗文：他關在牢裡受創很深

對於柯文哲（左）稱藍營都玻璃心，鄭麗文（右）表示柯文哲之前坐牢，難免會有負面的經驗。（合成照片／陳愷巨攝）



藍綠白各陣營都為了年底的大選備戰，民眾黨創黨主席柯文哲昨天（29日）被問到「藍白合」相關問題時，直言也可能變成「藍白分」，並稱：「國民黨朋友們每個都很玻璃心…」讓支持者不禁擔心「藍白合」是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文昨天受訪時強調「藍白合」十分穩定，並稱柯文哲因為被關在牢裡，心靈受創很深，難免有較負面的經驗。

柯文哲稱藍營玻璃心 鄭麗文強調藍白合穩定

柯文哲昨天出席活動時被問到藍白合相關議題，表示藍白合也可能變成「藍白分」，就是分工合作、各做各的，因為每個人都有最擅長或喜歡做的事情，不過柯文哲的話也未說死，強調什麼都有可能，但又表示：「我感覺藍營的朋友們每個都很玻璃心，那綠營的每個都見獵心。」

柯文哲話一出，不少藍白支持者都為藍白合感到憂心，國民黨主席鄭麗文昨天接受趙少康的訪問時，強調藍白合目前十分穩定，柯文哲因為這段時間被關在牢中，對於藍白合的印象還停留在2024總統大選，所以難免比較負面，並稱柯文哲「心靈受創很深」。

與黃國昌溝通順利 2028必須政黨輪替

鄭麗文接著表示，其實國民黨也受創很深，柯文哲雖然對於藍白合有較為負面的經驗，但目前至少沒有口出惡言；至於跟現任黨主席黃國昌的溝通，鄭麗文強調都很順利，黃國昌曾多次強調2028要政黨輪替，因此現在就要藍白合，所以藍營這邊也會加緊溝通，也會全力避免不必要的誤會。

最後鄭麗文也強調，藍白之間溝通沒有障礙，雙方一心一意都希望放大彼此的優點，並掩護雙方的短板。

