遭校方提告、社會局重罰！賓賓哥鞠躬道歉：會好好檢討

娛樂中心／游舒婷報導

網紅「賓賓哥」（本名江建樺）以神秘嘉賓的身分到台中某國中參與魔術師王元照的演講，甚至開啟直播，引起爭議，台中市長盧秀燕重批行為白目、宣布台中永不錄用倆人，而針對相關爭議，賓賓哥也於稍早發布聲明鞠躬道歉。

賓賓哥鞠躬道歉。（圖／取自賓賓哥臉書）

直播一事引起軒然大波，賓賓哥第一時間曬出對話紀錄，稱校方有同意直播，結果遭到校方公布完整對話打臉，表示截圖斷章取義。賓賓哥事後發布聲明說明，是因為友人故意隱瞞，他不知道不能直播，導致後續一連串錯誤行為發生，除了發布道歉聲明，他也發出一張鞠躬道歉的照片，向外界致歉。

而事件發生後，校長在蒐集相關資料後，於昨（20）日到台中市警六分局報案，向賓賓哥提告「妨害名譽」、「竊盜」，竊盜部分校方說明，是因為賓賓哥在校方未同意的狀況下就拿走感謝函。警方後續證實，已受理報案並完成筆錄製作，後續將會傳喚相關人士調查釐清。

此外，今（21）日社會局也依違反兒少法，裁罰王元照10萬罰鍰，賓賓哥江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，觸犯兒少法第49及第69條，裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

