遭梁曉珺搬中國法規反擊！蔡依林硬起來不忍了 中國巡演正式官宣開唱

「Jolin」蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，不過演唱會結束後卻掀起場外風波。官方巡演社群罕見發布聲明，點名部分網友涉及人身攻擊與不實指控，強調「已蒐證完成，將依法追究相關法律責任」，而被告的梁曉珺昨晚以帳號「斯理亞」在抖音表示自己只是娛樂解讀，更反稱蔡依林相關公司要舉辦演唱會，得熟悉相關宗教的法律。而主辦方「永稻星娛樂」日前也已正式官宣，蔡依林中國巡演將於3/7、3/8從深圳站起跑。

蔡依林《Pleasure》演唱會接下來將前往中國巡迴，主辦方宣布廈門站、深圳站正式啟動，最新演出資訊、售票時間曝光，3/7、3/8蔡依林將於深圳大運中心體育場開唱，1月13日售票。接著3/14、3/15則在廈門奥林匹克體育中心演出，門票於1月15日正式開賣。另外，長沙、重慶、青島、西安、蘇州、南寧、杭州、合肥、成都等城市也都在規劃中，要粉絲們敬請期待。

其實7日北京市文化旅遊局公告也曾指出，蔡依林演唱會預定今年6月13、14日於北京鳥巢審批通過，代表蔡依林將繼莫文蔚、鄧紫棋、張靚穎、孫燕姿及張惠妹後，第5位登上該場地的華語女歌手，消息曝光後，中國粉絲更紛紛激動狂喊：「才不是邪教！」，再度掀起熱議。

