遭榮譽處決慘死…新娘哭抱遺體成婚：即便他死了，我仍是他的人！

印度馬哈拉施特拉邦楠代德發生一起駭人「榮譽處決」案件。一名女子安查爾（Aanchal Mamidwar，21歲）因為跨種姓戀情遭到家族反對，其父親及兄弟甚至聯手殺害安查爾的男友薩克沙姆（Saksham Tate，25歲）。安查爾得知男友已經身亡，她不禁崩潰大哭，但即便如此，她對男友的愛仍堅定不移，之後抱著對方的遺體並在其遺體上塗抹薑黃粉與硃砂，象徵完成婚禮，堅定表示：「即使他死了，我依然是他的人。」

根據綜合外媒報導，薩克沙姆和安查爾交往3年多，但由於雙方存在的階級差異，女方家族堅決阻撓。當地時間11月27日晚間，薩克沙姆與友人外出期間，安查爾的兄弟希梅什（Himesh）竟帶人前往挑釁，雙方爆發激烈衝突，過程中，希梅什朝薩克沙姆開槍並打中對方肋骨，但希梅什依舊不罷手，接著竟又持磚塊狂砸薩克沙姆頭部，導致薩克沙姆當場慘死。

安查爾受訪時哽咽透露，父親因為種姓差異的緣故反對他們的戀情，家族的人也多次揚言要殺了男友，只是自己從沒想過，這竟然並非僅是威脅，「我的父親和兄弟希梅什、薩希爾（Sahil）真的動手了。」此外，她也誓言要替男友討回公道和正義，「我要求他們（指父親等人）被判絞刑。」同時透露，之後自己將會搬去男友家生活。

報導指出，當地警方目前已逮捕安查爾的父親加賈南（Gajanan）及希梅什、薩希爾（Sahil）等6名涉案者，並以謀殺、非法集會、暴力攻擊等多項罪名進行調查，而當地法院也裁定6名嫌犯羈押3天。



