遭槍擊太平茶行不單純！17歲槍手當街冷靜換彈匣 稱｢槍是亡父遺留｣

太平茶行二樓落地窗滿布彈痕。(記者許國楨攝)

〔記者許國楨／台中報導〕台中市太平區「太平茶行」5日上午突傳密集槍響，至少20餘發子彈掃射茶行門面，玻璃碎裂、外牆彈痕斑斑，目擊民眾指出，開槍的李姓少年不僅連續扣下扳機，甚至在打空一個彈匣後，當街更換新彈匣，直到子彈用盡才步行離開現場，冷靜程度令人不寒而慄。

事發當下，不少附近住戶誤以為是提早放鞭炮慶新年，但聲響異常巨大，才驚覺是實彈射擊；一名婦人回憶，當下嚇得立刻拉兒子躲進屋內，深怕流彈誤傷。所幸茶行白天人不多，並未造成人員傷亡。

地方居民私下議論，該茶行白天冷清，夜間卻燈火通明，深夜11、12時常有豪車停靠、不明人士進出，選在白天開槍「明顯是警告意味」，不像臨時衝動犯案。

經查，17歲李姓少年犯案前後刻意搭乘多元計程車往返，案發後更攜帶改造長槍前往不同分局投案，疑似刻意製造行蹤斷點，是否企圖遮掩教唆或影武者，且少年對槍枝來源說詞反覆，先稱槍械來自「已故友人」，隨後又語出驚人表示，自己從小看父親玩槍耳濡目染，對槍械並不陌生，涉案長槍是「亡父遺留」。

據透露，一名少年不僅能取得改造長槍，還能熟練換彈匣、冷靜掃射，其背景與槍枝流向疑點重重，將持續釐清是否涉及地下槍械網絡或黑幫警告行動，案情恐不單純。

發生槍擊案的茶行，警方現場鑑識採證。(記者許國楨攝)

