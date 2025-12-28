遭機器人踢中「要害」！馬斯克回「1符號」道盡一切

國際中心／李筱舲報導



中國宇樹科技，近日分享一支工程師對人形機器人進行「同步動作」的測試影片。畫面中，這隻人形機器人正在模仿工程師的動作，只見這名工程師做著「揮拳腳踢」的動作，沒想到就在工程師做完腳踢動做的下一秒，轉身卻做著同樣動作的機器人一腳踹中「小弟弟」，讓他當下痛苦彎腰跪地。畫面曝光後，竟被特斯拉Cybertruck首席工程師在社群轉發，更釣出馬斯克來留言。





中國工程師慘遭機器人踢中「小弟弟」 影片網瘋傳！竟釣出馬斯克留下「1符號」

這則影片曝光後，被特斯拉Cybertruck首席工程師在X平台轉發，他在文中表示，他們可能正因為沒把「艾西莫夫機器人三定律」編入程式而後悔不已。（圖／翻攝自Ｘ ＠wmorrill3）

據了解，宇樹科技的這款G1人形機器人，可同步人類的動作，踢球、打拳擊等動作都難不倒它，機器人還能透過影片即時學習人體全身動作，技術相當成熟。該影片中，G1人形機器人正在模仿測試工程師的動作，當時工程師做出了揮拳和腳踢的動作，當工程師踢出一腿時，正好轉向面朝機器人，不料機器人的這一腳就這樣直接踢中工程師的「小弟弟」，讓這名工程師當場彎腰跪地，看起來非常痛苦，而G1機器人則是繼續遵循模仿工程師動作的指令，一樣摀著下體，做出彎腰跪下的動作，畫面相當有趣。

這則影片曝光後，也被特斯拉Cybertruck首席工程師在X平台轉發，他在文中表示，他們可能正因為沒把「艾西莫夫機器人三定律」編入程式而後悔不已。「艾西莫夫機器人三定律」源自於「艾西莫夫」1942年的短篇小說《轉圈圈》所提出的概念，此定律旨在防止機器人傷害人類。這則貼文在X社群上引起熱議，就連特斯拉創辦人馬斯克也被釣出，現身該貼文的評論區留下一個「哭笑不得」的表情符號。





