遭檢求刑12年半 高金素梅「8字」吐最新心聲
無黨籍立委高金素梅涉嫌以人頭詐領公費助理薪酬、立法院育嬰津貼共787萬元、違法輸入大陸製快篩劑7萬多劑，台北地檢署8日依貪汙等罪起訴高金等24人，高金被求刑12年6月。對於被起訴，高金素梅今（10）日最新發聲，強調「心無罣礙，無有恐怖」，自己問心無愧坦然面對，相信未來在法院的審理階段，事實將會被釐清。
起訴指出，高金素梅與前辦公室主任張俊傑將旅居大陸從事音樂創作的張男長女申報為公費助理，詐領助理薪酬388萬多元；高金安排人頭並出具不實離職證明，為辦公室主任陳智葟向勞保局詐領育嬰補助15萬多元，高金並以前弟媳為人頭詐領助理薪酬75萬多元，作為弟弟子女醫療、教養費；另以張俊傑提供的5名人頭詐領助理薪酬252萬多元，總計高金自民國97至107年共詐領立委公費助理薪酬、育嬰津貼共787萬元。
針對被求刑12年半，高金素梅8日下午在臉書發文表示，從2月10日案發到遭起訴，她雖然經常感到身心俱疲，但總會有很多朋友來打氣，給了她很大的力量，她感謝各界給予的鼓勵以及律師們的協助。她當時強調，將一如既往地繼續捍衛原住民族的權利，持續監督政府施政，看緊人民的荷包，保衛和平，「黑夜一定會結束，我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人」。
高金素梅今再度在臉書發聲，她表示，感謝朋友們這幾天的關切、支持和鼓勵，面對這樣的起訴，「我問心無愧坦然面對」。她相信未來在法院的審理階段，事實將會被釐清，公道自在人心。
高金也引述心經經典名言：「無罣礙故，無有恐怖」，請大家放心，願大家平安健康，並重申黑夜一定會結束，我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人！
★未經判決確定，應推定為無罪。
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