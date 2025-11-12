遭檢舉濫用公務機票！ 徐佳青駁斥徐巧芯：我都自費出差

台北市 / 綜合報導

國民黨立委徐巧芯質疑僑委會委員長徐佳青，疑似私人行程使用公務機票，不滿遭到誤解，徐佳青澄清，若屬私人行程皆為自費，下個點為公務行程才以公務機票支應，並強調「願意以私濟公」。講到激動之處，徐佳青更指著徐巧芯說，檢舉的人都搞不清楚狀況，不只徐巧芯當場啞口無言，就連主席台上的民進黨立委王定宇都面露尷尬，不斷安撫徐佳青的情緒。

立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青說：「您滿意嗎，呃...很好啊，妳...妳就繼續這樣子。」委員會上被質疑8月出國期間，私人行程疑似使用公務機票，僑委會委員長徐佳青不滿被誤解，一一向國民黨立委徐巧芯釋疑。

立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青說：「這一段請假的時候，妳就是有去做各種...，委員，妳聽不懂我的意思嗎，如果我飛回來再飛過去，同樣一個地方，我是不是要多兩張公務機票，到底我在幫國家省錢，還是我在幫國家花錢，妳個人請假的那幾天，妳的旅館費用都是妳自己付的，當然是啊，所以妳覺得我這樣子是很不合理嗎，我很合理好嗎。」

面對徐巧芯再三追問，徐佳青澄清不是公務行程的機票全自掏腰包，就連住宿費用也都自己來，但兩人緊接而來，又為請假問題爭論不休，講到激動處徐佳青的聲量更是逐漸增大，立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青說：「不要以小人之心度君子之腹，本人都不是這樣子，妳知道有多少人檢舉妳這個事情嗎，我...我不知道那些人到底腦袋有沒有搞清楚。」

隨著徐巧芯質詢時間到，就怕徐佳青情緒太過激動，主席王定宇起身不斷提醒，但徐佳青還是氣不過，直接拿起資料澄清再澄清，立委(國)徐巧芯VS.僑委會委員長徐佳青VS立委(民)王定宇說：「本人不到3年的時間，我總共累積了200多天的假期，228天，我總共休不到80天，童子軍的心情，不想講這些話的，妳逼我講出來了，那很好啊，讓妳有一個澄清的機會，(好謝謝)，謝謝，但不要有小人之心，(雙方表達很清楚)，我從來不這樣做的，本人就是願意以私濟公，好嗎。」

徐巧芯聽聞愣了好幾秒，王定宇更在中間不斷緩解委員長情緒，針對誤解徐佳青霸氣回擊，不給外界蒙上浪費公帑的罵名。

