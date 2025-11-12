遭檢舉私人行程用公務機票！ 徐佳青槓上徐巧芯：我都自費「以私濟公」

記者盧素梅／台北報導

國民黨立委徐巧芯今（12）日質詢僑委會委員長徐佳青。（圖／翻攝立法院IVOD）

僑委會委員長徐佳青今（12）日赴立法院外交及國防委員會備詢時，國民黨立委徐巧芯對於徐佳青今年8月出國期間，有人檢舉她私人行程用公務機票，對此，徐佳青答詢強調，她若是涉及私人行程，都是自費，直到下個點是公務行程才用公務票，好幾次都這樣,「我願意以私濟公」。她很生氣對著徐巧芯大罵檢舉的人說「我不知道那些人腦袋有沒有搞清楚」，「我都知道是誰檢舉的，同一個人。都搞不清楚狀況。」，她甚至氣到連「小人之心」都脫出口。

立法院外交及國防委員會今日邀請僑委會主委徐佳青備詢，徐巧芯質時，先提到2015年時當時的立委、現任行政院副院長鄭麗君曾經批評過當時的教育部長吳思華，用公務機票出訪德國，行程結束後還另外加了個人3天的假期。鄭麗君認為公務機票不應用來個人旅遊，詢問徐佳青對此態度？徐佳青表示對情形並不了解，教育部和外交行程不同。

徐巧芯接著質詢時詢問，徐佳青8月底休假資料，8月13日到8月20日這段休假時間，人在台灣嗎？徐佳青回說，她休假時間不在台灣。她是出國，機票是自已買的，而下一個出差的點是哪裡，所以就特別買去那個點，幫國家省了一筆錢。

徐巧芯接著又說，徐佳青8月21日到9月15日再次因公出國，是自費或公務機票？徐佳青則說，因為已經在當地國了，加上之後跑了很多國，所以每一國的機票就變成公務機票。她強調，過去歷任僑委會正副委員長都是同樣模式，因為不想浪費公弩，A活動或B活動之間只有兩天左右空檔，來回飛耗掉的交通費會更高。

徐巧芯再三追問，徐巧芯第一段是否為公務機票？徐佳青也再三確認，第一段行程機票是自購，她並強調，「我先到的第一點，沒有公務機票，第一段全部是我自己出的，我幫公務出了。我不想讓有些不懂的同仁亂講，所以還特別交代同仁說，如果我一開始就請休假部分，我就全部自付。這已經不是第一次了，我好幾次都這樣。我願意以私濟公」。

徐佳青進一步強調，過去幾年他在僑委會，單單是委員長這不到三年當中，本人因公出國35次，總共是378天，她總共休假有核准的只有11天。也就是說，如果她沒有在這過程中請補休假，她每一年要貢獻給國家的天數，恐怕有3個月的天數要送給國家。

隨後，徐巧芯一再追問，徐佳青其他時間請假的情形，以及公務機票議題，還質疑她補休假去做其他事情，與徐佳青爭論不休。徐巧芯說，「你知道多少人檢舉你嗎？」徐佳青則回應，「我不知道那些人腦袋有沒有搞清楚。第一、如果我一開始就請休假了，我就自己自付機票；如果我是公務行程出去，中間因為A到B，我需要銜接，所以我都會就地停留。我就地停留哪有衍生機票問題，我還是在執行公務啊。那幾天過去的委員長作法可能就排一天一個行程，然後就繼續領公務費用，然後就過了，我是不願意這樣做，所以我才更同仁說我不要這樣搞，我就要清清楚楚。這三天不是什麼大型活動要做的，我不要為了度過這三天，然後各排一個活動，我說我願意自己出錢。那三天住在那裡，我自己付旅館費用」。

徐佳青強調，「那3天住在那裡，旅館都是自己付，都是我自己出的錢呢，她還反問，委員妳覺得我這樣不合理嗎？我很合理好嗎？妳剛剛說的那個小人之心，我不能接受，這個檢舉都是烏龍檢舉，我都知道是誰檢舉的，同一個人。都搞不清楚狀況。」徐巧芯則說，很多是當地的僑胞，有些人是她自己認識的朋友。

此時徐巧芯質詢時間已到，主席王定宇站起來提醒，徐佳青還是很生氣地繼續說，「委員，本人不到3年的時間，我請休假的時間，我總共累積了228天，我總共休不到80天，委員你滿意嗎？」；徐巧芯則說，「很好啊，你就繼續這樣的。」

徐佳青還強調，「我本來是童子軍的心情，不想講這些話的，你逼我講出來的。但不要有小人之心。我從來不這樣做的。本人就是願意以私濟公。」

