遭檢舉粉絲團涉嫌詐騙 四叉貓自曝「被永久停權」

經常批判藍白在野陣營的深綠網紅四叉貓（劉宇），其社群先前曾因遭到惡意檢舉而被停權，今晨再傳他的粉專再度被封，他在個人帳號「劉宇」發文自曝「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了」。

深綠網紅四叉貓（劉宇）。（中天新聞）

據《自由時報》報導，四叉貓在今年中就曾遭遇大量檢舉，讓他的主要社群平台，包含臉書、IG、Threads等都遭停權、被消失，當時臉書甚至一度被永久停權，引發外界關注。

據悉，四叉貓近期除了爆料民眾黨立委黃國昌的狗仔隊醜聞，也針對太子集團神出，交保人中暗藏「柯蔥粉」，引發議論。

廣告 廣告

不過，四叉貓在其個人帳號「劉宇」發文自曝，因為有人檢舉他的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了。目前查看其粉專，已無法正常開啟。而四叉貓這篇發文底下，也博得粉絲同情，直言「再開幾個新的」。

延伸閱讀

帳戶現「異常4狀況」領嘸普發1萬元！財政部急籲民眾快確認

國中生也想領普發1萬！媽丟50元稱「沒繳稅不能領」釀衝突

普發萬元政策今登記 楊智伃批綠營收割政績雙標