遭檢舉闖紅燈噴1800 妹子反謝「救一命」 在地人看路段搖頭

高雄一名女子近日騎機車行經高捷美麗島站周邊，收到一張1800元闖紅燈罰單，不解當時明明看到綠燈，為何被判違規，詢問警察才知是看錯交通號誌所致，讓她直呼「感謝民眾檢舉，花1800元學到一課」，她將經歷分享至社群平台後，引發不少高雄網友共鳴，直指中正三路、中正一路與中正四路交會的大型十字路口，交通號誌設計容易誤判，過去也曾出現多起險象環生的情況，呼籲相關單位檢討改善。

原PO昨（2）日在Threads發文表示，近日收到一張遭民眾檢舉的闖紅燈罰單，罰款1800元，她與父親反覆查看罰單後，仍不清楚違規原因，只好拿罰單前往警察局詢問。

警方說明，該路口應注意的是「11 點鐘方向」的交通號誌，而非正前方號誌，原PO聽完後才恍然大悟，直呼「不然我這樣騎車真的很危險，甚至不知道已闖紅燈，感謝民眾檢舉，花1800元學到一課」。

根據原PO上傳的罰單內容，遭檢舉的地點位於高捷美麗島站周邊，是中正三路、中正一路與中正四路交會的大型十字路口，不少高雄網友留言指出，該路口範圍過大，加上與下一個路口距離過近，經常讓人誤判交通號誌，直言原PO並非第一個中招的用路人，甚至有人曾因看錯號誌，差點發生車禍。

高雄網友留言，「檢舉人是妳的貴人，讓妳只花1800就保住未來的生命」、「這裡真的很多人看錯，真的很危險，看過好幾次機車看錯燈號，差點要跟轉彎汽車相撞，我覺得那邊的紅綠燈設計有點問題」、「那路段闖紅燈有很高的機率被其它來向的車側撞」、「路口太大，離下一個路口又太近，要改善」、「這真的要改善，很多機車騎士看錯燈號，表示有問題」。

