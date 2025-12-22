遭欠薪5個月！機師行前廣播拒飛 旅客不滿遭「綁架」

機師向乘客道歉，表示除非航空公司支付積欠他們的薪水，否則這架飛機不會起飛。。圖／翻攝自TikTok

墨西哥貝尼托‧華雷斯國際機場在9日發生一起事件，旅客登機準備飛往坎昆，卻沒想到機師把自己反鎖在駕駛艙內拒飛，並用廣播向乘客解釋自己抗議的原因是被公司拖欠了5個月的薪水和差旅費，揚言「除非他們支付我們應得的薪水，否則不會起飛」。

綜合媒體報導，一架原本要飛往加勒比海度假勝地坎昆的航班，遭到機師拒飛。機師向乘客道歉，表示除非航空公司支付積欠他們的薪水，否則這架飛機不會起飛。

他解釋，已經有5個月沒有收到薪水和差旅費了，並強調自己是3個孩子的父親，且從未在飛行上有失誤過。他也向在場乘客說，想下機的人可以下機。不過，機上的乘客感到不滿，希望公司能盡快找人來處理，認為自己遭到「綁架」。這起事件引起當地民航局介入調查，而飛機上的旅客已被疏散，機師則是遭到逮捕。

這段事件影片在網路上流傳，不少人同情機師表示，認為問題不在他，只是極端情況下的正當抗議，直言「無薪工作5個月簡直令人髮指，而且危害所有人，沒人願意乘坐一位壓力巨大、憂心忡忡的飛行員駕駛的飛機。航空公司不支付機組人員工資，危及所有人的安全和時間，對此負有全部責任。沒有公平的工資，就沒有安全的航班」。

也有網友認為機師不該把問題丟給乘客來承擔，有網友表示，這不是飛行員的錯，是公司的錯，那乘客又能怎麼樣呢？這跟他們一點關係都沒有。想像一下，你筋疲力盡，心煩意亂，只想回家，這時一個陌生人走過來，開始向不該承擔責任的人提出各種要求，認為真正自私的是機師，更稱「別跟我說要感同身受」。



