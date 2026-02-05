遭歐弟「暗算」鐵盆爆頭！胡瓜錄影現場瞬間變臉 失控飆罵：不想活了

綜藝大哥胡瓜竟被爆頭。民視提供

節目《週末最強大》由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲聯手主持，先前社群「許願池活動」開放觀眾留言分享最想看到哪個團體上節目表演。在本週（7日）播出的最新一集中，應廣大粉絲要求，邀請到眾多粉絲敲碗的年輕女團HUR+登上舞台，現場獻唱動感舞曲〈GODDESS〉，強大的出場氣勢瞬間點燃現場氣氛，尖叫聲不斷！

最強女團 HUR+ 驚喜獻唱引爆現場。民視提供

82歲阿嬤熱情挑戰遊戲 胡瓜貼身指導超親民

本週「胡蘭歐出任務」單元前進樹林興仁夜市，3位主持人與舒子晨、Amanda等來賓一同品嚐夜市特色美食。現場一位82歲的熱情阿嬤主動挑戰「鴻運噹頭」遊戲，胡瓜熱情貼身指導阿嬤遊戲訣竅，沒想到一旁的歐漢聲趁瓜哥不注意時偷偷吹口哨，導致鐵臉盆應聲掉落，精準地「鏘」一聲正中瓜哥頭頂！

無端「中彈」的瓜哥瞬間變臉，氣到當場飆罵歐漢聲：「我叫你不要吹口哨！你還吹！」瓜哥不僅對徒弟開火，更回頭怒瞪一旁偷笑的工作人員，威脅大喊：「你不想活了啦！」現場火藥味十足又充滿笑果。

「胡蘭歐出任務」單元來賓舒子晨（左）、Amanda（右）和三位主持人（中）一同玩遊戲。民視提供

備受觀眾喜愛的強檔單元「瓜瓜夜總會」更邀請到情歌天后李翊君、羅美玲、林俊逸、邵大倫、鍾采穎以及實力派新人余凱揚等豪華嘉賓陣容。余凱揚除了帶來動人演唱，更特別準備了精彩的「川劇變臉」與「雙槍表演」。看著余凱揚賣力表演變臉秀，胡瓜靈機一動拿起白繩，模仿起知名火鍋店的「甩麵秀」，邊甩邊吐槽：「我沒想到火鍋店的工作人員這麼會唱歌！」



