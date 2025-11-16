「遭歐洲駐台機構封殺」謠言不攻自破 鄭麗文接連與英、德代表於黨中央會面

鄭麗文今天釋出與德國在台協會處長狄嘉信會談的畫面，並指雙方就台灣政局、兩岸關係及共同價值進行友好且建設性的交流。（圖／國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文先前接受《德國之聲》專訪時曾稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，而後便有媒體報導她遭到歐洲駐台機構封殺。可近2日鄭麗文接連與英國在台辦事處代表包瓊郁、德國在台協會處長狄嘉信會面，也讓這個謠言不攻自破。

鄭麗文先於昨日透露與英國在台辦事處代表包瓊郁會談的消息，並稱雙方進行了坦誠且深入的交流，就兩岸關係、國際事務以及國民黨的發展交換意見。

包瓊郁讚賞鄭麗文非常有活力且直接的領導風格。雙方一致認為，處理兩岸關係必須建立在相互尊重的基礎上，而台灣人民的利益與福祉始終應受到尊重。他們也強調，台灣朝野應尋求共同立場，以促進更大的社會凝聚與合作空間。

此外，包瓊郁還誠摯邀請鄭麗文再次訪英，並提到雙方同為劍橋大學校友；雙方並期待未來能持續保持密切且定期的溝通交流。

包瓊郁讚賞鄭麗文非常有活力且直接的領導風格，並邀請鄭麗文訪英。（圖／國民黨提供）

鄭麗文今天則釋出與德國在台協會處長狄嘉信會談的畫面，並指雙方就台灣政局、兩岸關係及共同價值進行友好且建設性的交流。

國民黨指出，雙方重申民主、自由與法治是雙方長期共享的重要價值，並認同維持台海和平與穩定至關重要，這也是德國的核心利益。而狄嘉信也表示，德國願持續與國民黨保持緊密聯絡，並期待持續互動交流。



