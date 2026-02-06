遭歐盟指控「成癮性設計」違法 TikTok恐需更改app設計否則將挨罰

TikTok示意圖。路透社



歐盟執委會6日在初步裁決中，指控社群應用程式TikTok（海外版抖音）採用「成癮性設計」，違反歐盟《數位服務法》（Digital Services Act），對兒童及弱勢成年人可能造成的影響表示擔憂。這項初步裁決將迫使TikTok更改應用程式的設計，否則恐面臨巨額罰款。

綜合路透社及英國《衛報》報導，歐盟執委會指出，TikTok的成癮性設計，透過不斷以新內容「獎勵」使用者，助長用戶持續滑動螢幕的行為，並將使用者的腦部切換到「自動駕駛模式」，這可能導致強迫性的行為，且降低使用者的自我控制能力。

歐盟認為，這個母公司是中國科技企業「字節跳動」，在全球擁有超過10億用戶的社群媒體，並未充分評估過，其設計如何損害使用者、包括兒童及弱勢成年人的身心健康。

歐盟指控TikTok忽視了強迫性使用的指標，例如兒童在夜間使用該應用程式的時間。執委會表示，正在考慮強制更改應用程式的設計，包括修改向使用者推送內容的強大演算法。

歐盟執委會在聲明中表示：「現階段，委員會認為TikTok需要更改其服務的基本設計。例如，隨著時間推移禁用『無限滾動』等關鍵成癮功能，實施有效的『螢幕使用時間中斷』機制，包括在夜間，以及調整其推薦系統。」

歐盟認為，TikTok的安全機制似乎不足，特別指出螢幕時間管理和家長控制工具，不足以減輕應用程式成癮性設計所帶來的風險。初步裁決也提到，螢幕時間管理功能太容易被無視，而家長控制工具的安裝則太過耗時。

若TikTok未作出改善行動，可能面臨歐盟開罰，罰款最高可達字節跳動全球營業額的6%。此外，違反《數位服務法》也將強制TikTok強制採取補救措施，例如重新設計應用程式。

TikTok並未公布其營收，但根據「世界廣告研究中心」估計，該公司今年的營收將達到350億美元（約1.1兆元台幣）。

TikTok表示拒絕接受執委會的調查結果。該公司發言人表示：「執委會的初步調查結果對我們平台的描述絕對錯誤，且完全缺乏根據。我們將採取一切必要步驟，透過所有可用手段對這些調查結果提出挑戰。」

全球首富馬斯克（Elon Musk）的X平台，去年因違反《數位服務法》被罰款1.2億歐元（約44.8億元台幣），是法案2022年生效以來首例罰款。歐盟表示，X的違法行為包括發放給使用者的「誤導性」藍勾勾驗證標章，以及阻礙針對該平台投放廣告的研究。

