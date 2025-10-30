「遭正國會除名」邱建富成立競選辦公室：戰到最後一刻

綠營前彰化市長邱建富爭取黨內提名參選彰化縣長，今日正式成立競選辦公室，成為民進黨4位有意參選者中首位成立競辦者，他喊話「戰到最後一刻」。（葉靜美攝）

綠營前彰化市長邱建富（左七）今日正式成立競選辦公室，表達參選彰化縣長的企圖心。（葉靜美攝）

綠營前彰化市長邱建富（中）今日正式成立競選辦公室，表達參選彰化縣長的企圖心。（葉靜美攝）

民進黨目前有立委黃秀芳、陳素月及彰化市現任市長林世賢、前市長邱建富等4人表態爭取黨內提名參選彰化縣長，目前都已陸續領表登記，4人動作積極，除勤跑基層，也在全縣各街頭高掛大型宣傳看板，邱建富日前雖遭正國會除名，參選意願不減，今日正式成立競選辦公室，成為4人中首位成立競辦的擬候選人，他喊話「戰到最後一刻」。

綠營有意參選的黃秀芳、邱建富原本同屬「正國會」派系，「正國會」日前發出聲明，決議推舉黃秀芳投入綠營彰化縣長黨內初選，並以邱違反組織紀律為由，在10月21日將邱建富除名，邱建富坦言，失去派系奧援，打選戰會比較辛苦，但近來有感受到有更多基層民意支持，他會開創更多選票贏得民調、獲得提名。

邱建富表示，自己為了縣長選戰已準備12年，這幾年大小選戰他不分派系，全力輔選每一位黨內同志，對得起民進黨，也對得起彰化鄉親的期待，他強調，這次已無退讓空間，「我在各項民調中皆名列前茅，沒有理由不戰到最後一刻」，他也喊話，目前民進黨在國會為少數，每一席立委都得來不易，推動國政更需地方響應與支持，「讓立委顧國會，彰化就交給有準備、有經驗的邱建富。」

他強調，他已完成黨內登記會全力參與初選，希望黨能以民主化、透過民調產生彰化縣長人選，若代表黨參選彰化縣長，有信心勝選贏回彰化，若民調輸了，也會真心誠意輔選，「過去凡徵召幾乎慘敗，唯有經過初選的候選人才最有勝算」，若黨採用非民主、徵召方式，也會有自己的打算。黃秀芳則將在11月1日成立競辦。

林世賢則強調，他將秉持一貫清廉執政的立場，不花大錢選舉，因此不打算成立競辦，他說，「初選理應是民意的選擇」，尚未完成協調，就各自成立總部」的情況實屬罕見，這「不僅讓外界誤會黨內分裂，也讓地方幹部陷入尷尬，甚至被迫選邊站。」、「選舉應該比的是誰更願意傾聽、誰更能解決問題，而不是比誰花錢多、動作快。」陳素月則尚未回應。

