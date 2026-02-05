遭殲-15火控鎖定後 傳日本F-15J將進行全面升級

日本自衛隊F-15J戰機。 圖 : 翻攝自時談有譯

[Newtalk新聞] 2025年12月6日中國海軍航艦「遼寧號（舷號16）」艦載機殲-15，在沖繩東南方公海上空，兩度對日本F-15J實施火控雷達鎖定。事件爆發後，顯示日本亟需強化電子戰與態勢感知能力。據傳已委請波音（Boeing）公司進行「日本超級攔截機」（Japan Super Interceptor，JSI）升級計畫。

有關殲-15以火控雷達鎖定F-15J事件，發在前述日期下午，根據日方報告，第一次鎖定約4:32至4:35（日本當地時間，間歇性，持續約3分鐘），第二次6:37至7:08（持續約31分鐘，距離分別約52公里與148公里）。日本防衛省稱為「危險挑釁行為」，飛行員座艙雷達告警接收器（RWR）長時間警報，形容「如同將槍口抵住太陽穴」。中方則稱日本戰機干擾正常訓練並否認火控鎖定。日本飛行員事後表示無預警、無法視覺確認對方，也難以即時反制，暴露現役F-15J舊式電子戰系統在面對現代AESA雷達時的偵測與區分能力不足。

為此，傳言日方計畫全面升級F-15J戰機，核心升級項目包括：

1.雷神APG-82(V)1主動電子掃描陣列（AESA）雷達：取代舊型機械掃描雷達，提供更遠探測距離（遠超舊型約100公里）、同時多目標追蹤與邊掃描邊追蹤（TWS）能力、抗干擾更強，能更早發現並鎖定如殲-15的威脅，減少被動挨打局面。

2.波音先進顯示核心處理器（ADCP Ⅱ）任務電腦：大幅提升資料處理速度與多感測器融合能力，能快速整合RWR、雷達及外部情報，縮短飛行員反應時間，在類似長時間鎖定事件中更快做出規避、干擾或反制決策。

3.BAE系統AN/ALQ-250鷹式被動預警生存系統（EPAWSS）電子戰套件：先進數位化電子戰系統，能精準偵測、識別並分類敵方雷達訊號（包括AESA的搜索/跟蹤/鎖定模式），提供更早預警、自動干擾、欺騙與反制功能，顯著降低被火控雷達長時間鎖定的風險，

相關升級後可使F-15J性能逼近美國最新F-15EX「鷹Ⅱ式」（Eagle Ⅱ）戰鬥機，並強化對AGM-158B JASSM-ER等遠程武器整合能力。升級完成後，這些「超級攔截機」將大幅提升電子防護與聯合作戰能力，有效回應區域威脅（中國先進戰機、北韓與俄羅斯活動）。升級後F-15J將與F-35戰機互補，強化南西諸島前線防衛。

事實上，日本航空自衛隊（JASDF）早在火控雷達事件前即規畫升級作業，美國國防部2024年12月即同意授予波音公司價值約4億5050萬美元的對外軍售合約，支援日本航空自衛隊升級68架現役單座F-15J，分別在美國波音聖路易斯工廠和日本三菱重工業（MHI）進行改裝，預計2030年2月完成。

F-15J是1981年起波音授權三菱重工生產，現役約155架單座F-15J與44架雙座F-15DJ，部分已經歷多階段改進（J-MSIP）。此次升級計畫，主要為因應區域局勢變化，及銜接日英義合作開發的第六代「GCAP」的過渡期。

