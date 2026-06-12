遭殷瑋痛電2次 綠議員居然惱羞成喊這1句

台北市研考會主委殷瑋因市政議題，多次在議場與民進黨議員交鋒，4月台北市議會質詢影片，台北市議員洪婉臻質詢過程中，殷瑋頻頻反擊後，最後竟批評「講話一直摸下巴」。《政客爽》粉專表示，以後請賴政府的官員被質詢，千萬不要摸下巴。

《政客爽》粉專12日在臉書貼文表示，民進黨議員遭殷瑋痛電兩次，居然惱羞成怒罵「你跟我講話一直摸下巴！」以後請賴政府的官員被質詢，千萬不要摸下巴！以前國民黨立委正常質詢，蘇貞昌罵「在那叫什麼！」、「把官員當狗罵的時代過去了」現在民進黨議員嘲諷台北市府的局處「你很蔣家」，回嘴的話等於是反質詢，望周知。

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當時洪婉臻追問市府「很蔣家」，殷瑋表示「你說很蔣家這句話，3個字，我的回應就是不能接受，不知道這是什麼意思就這樣」，結果洪婉臻回「你看，到現在跟我們講話，還在那邊摸下巴什麼之類」，殷瑋則回應「你要管我講話有沒有摸下巴」。

網友留言表示，「不可以摸下巴，可以摀耳朵嗎？受不了首都議員的問政水準」、「就是沒做功課才被電」、「笑死，你管我有沒有摸下巴」、「我摸屁股也不關這些爛議員的事吧？」、「茶碗蒸真的很弱」、「好奇，那可以摸哪裡？」、「摸下巴也有事，硬要挑毛病」、「講不過就惱羞成怒，義和團委員問政堪憂啊」。

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