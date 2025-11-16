遭毀滅式爆料、館長人設崩了？村長曝關鍵：我怎麼不以為然

記者李鴻典／台北報導

網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除特助小偉與館嫂一事外，爆料中，館長還被質疑收受中國資金，話題連日在網路上引發討論。桃園市議員「村長」詹江村直言，有人說，館長的人設崩了，他不以為然；館長從來也不曾扮演聖人，又何來人設崩塌？

館長近日遭到毀滅式爆料。（圖／翻攝自臉書）

館長被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」，引爆網路熱議。

「村長」詹江村直言，有人說，館長的人設崩了，「我怎麼不以為然，館長又不是志淇77，館長從來也不曾扮演聖人，又何來人設崩塌，放心館長的流量不會掉下來！」

網友留言「村長說的對，館長本來就就沒下限，大家別把館長神話了，他就是一般人吃喝嫖賭都不稀奇」、「離開館長的那一個不黑他，呵呵」、「館長一直都ＸＸ叫不停的人，為什麼要以高道德標準看他？」、「離經叛道才是館長吸引人的地方，哪裏來的人設崩塌？」

「每天在xx娘，本來形象就爛！我也感覺沒差」、「他真的沒有人設，絕對是社會性死亡」、「喜歡館長的人，水準當然和他一樣，當然沒有崩壞的問題」、「館長本來就沒有人設，他一直都是個蠢，跑去大陸開直播，不就是因為自己已經快北風北了嗎，沒有流量了啦⋯早晚就等著下課了」、「沒錯，藍白最愛這款」、「如果連續一個月都沒有館長的新聞，我才相信館長沒流量⋯⋯⋯不然都只是看不爽別人的評論罷了」、「沒有人設怎麼崩咧」、「事實還沒有浮出水面時，不予評論」。

