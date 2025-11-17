遭毀滅式爆料！館長公開借錢截圖 怒控「恐嚇集團」
網紅「館長」陳之漢日前被元老級3位員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉爆料，指控他職場性騷擾、投資黑幕等，館長昨（16日）開直播反駁，爆料3人與他借錢、公司長期被他們吸血，並公開了李慶元的借錢截圖。
館長表示，這3人過去以兄弟情誼為名，不斷向他索求，各種生活開銷全由他埋單，「一個月在公司開銷差不多要100萬，薪水有4、50萬的，老婆小孩也來我家領薪水，總共5輛車，吃喝都我付，還有保時捷跟奧迪。」館長強調，指控他性騷擾的小偉，平時就是開奧迪。
館長表示，自己先前未及時反擊，就是想看看對方會講到什麼地步，沒想到對方的指控越來越誇張。他透露整起衝突起於2、3個月前，對方想買車、想領更多薪水，他拒絕後對方便不滿，11月7日開始恐嚇他，「7號恐嚇我完，8號再打給我要借100萬元，同時也繼續恐嚇。」
館長表示，公司出款都需要簽名，他因此請會計要求李慶元到公司簽名確認領款，但對方拒絕簽名，反而持續以言語施壓。他形容對方總是動輒拿過去「兄弟情」作為勒索手段，實際上卻長期好吃懶做，「他們3個整天要跟我借東借西、拿東拿西，要車要錢，都一樣。」
館長公開與李慶元的對話紀錄，內容包括對方不滿會計要求到場簽名、以及借款後的金錢往來訊息。他稱多年來對方多次以同樣方式索取，只是這次他手上剛好留有證據。
館長公開聊天紀錄。（圖／翻攝自館長yt館長惡名昭彰）
館長公開聊天紀錄。（圖／翻攝自館長yt館長惡名昭彰）
館長公開聊天紀錄。（圖／翻攝自館長yt館長惡名昭彰）
館長強調，他已請律師找李慶元要求歸還借款，告訴對方有匯款紀錄，如果不還就要上法院，喊話網友可以去李慶元的直播下，問他是否有這些證據，他憤怒痛批對方是「恐嚇集團」，吸了他好幾年的血，金額高達幾千萬，他終於受不了了。
