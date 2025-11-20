遭毀滅式爆料！館長再發聲「9字＋1表情」湧萬人朝聖
知名網紅館長陳之漢，遭成吉思汗健身俱樂部前副總「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播公開爆料，指控館長涉及金錢糾紛、公司內部問題，以及私生活與性騷擾多項爭議，對此館長出面否認，但風波仍繼續擴大，延燒至今館長再次發聲。
館長近日遭爆料，要求小偉到蘆洲館拍攝自己私密照傳給他，甚至主動傳送與妻子的私密畫面給小偉，內容涉及不少性暗示，此外還有早餐店風波遭指與當年說法不符、被控過去曾介入他人感情、送車給員工被質疑是假送、成吉思汗創立初期疑似「空手套白狼」由其他股東出資等等。
面對多項指控，館長也立刻回擊，強調內容多為不實，反控前員工手中握有他的私密影片與對話紀錄，想以此勒索2000萬，而在對質時會說對不起，是因為對方聲稱「等這個道歉等了十年」，並非承認爆料內容全部屬實。
風波延燒多天後，館長今（20）日14時左右在臉書發文，上傳旗下便當店「True飯」的排隊人潮，寫道「感謝大家願意信任我」，再加上顏文字「Q_Q」，似乎是在間接回應相關爭議，貼文PO出不到2小時就吸引1.4萬讚，支持館長的粉絲湧入留言「阿館加油」、「支持館長」。
館長發文。（圖／翻攝自飆捍 臉書）
