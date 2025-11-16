遭毀滅式爆料！館長蛋捲店停業 喊：保護台灣錯了嗎

知名網紅「館長」陳之漢近日遭三名長期共事的元老級員工爆料。（圖／翻攝自館長臉書）





知名網紅「館長」陳之漢近日遭三名元老級員工爆料，指控他涉嫌性騷擾，甚至語出驚人「要員工睡館嫂」，事件迅速在網路引爆。面對連串指責，館長於近日直播，強調指控內容皆非事實，話鋒一轉提到政治立場遭曲解，館長也質疑支持「藍白合」的粉絲：「我今天出來搞大罷免，我今天保護台灣，我錯了嗎？」

爆料者之一李慶元日前開直播，聲稱館長過去曾要求另一名主管小偉拍攝私密照片給館嫂「助興」，甚至要求小偉與館嫂發生關係，導致對方身心受創。此外，他還指控館長在經營便當店時堅持使用高級食材並要求依法管理，讓公司成本大增，甚至自稱曾建議館長「不要太守法」。

館長則反駁，三名員工企圖向他索討2000萬元，並稱手上握有他的「不雅影像」。他坦言十多年前的確曾用手機拍過私密影片，但手機放在辦公室多年，「誰知道那些東西怎麼流出去的」。他懷疑對方以此作為要脅，引發後續攻擊。

館長表示，蛋捲店於今年10月初開幕，當時民眾黨主席黃國昌還親自現身站台。然而如今風波不斷，他無奈表示，為避免爭議持續擴大，只能讓店面停止營運，「我不做了，請律師把事情處理掉，股份都在我們手上，直接收回來就好」。而同樣受到波及的還有其他副業，投入上千萬元打造的便當店「True飯」也將在11月底熄燈。

直播中，館長談及事件對家庭的影響，情緒多次激動。他透露，事發後與妻子抱在一起哭，而太太反過來安慰他、只希望他專心照顧家裡。他心疼地說：「她被牽連了，這件事裡我是真正的受害者。」

館長也在直播中多次提到其政治立場遭曲解。他指出，自己過去參與罷免運動、支持特定政治人物，都清楚可能傷害商業品牌，但他認為「做人要講義氣」。他舉例，曾在柯文哲風評不佳時長時間在北檢外支持，「我知道會影響生意，但我願意挺。」他接著質疑近期支持「藍白合」的粉絲：「我今天出來搞大罷免，我今天保護台灣，我錯了嗎？」他擔心外界會將指控無限上綱，甚至升高到國安層級攻擊他。

對於外界的議論，館長重申自己絕無不法行為，「信任我的人會繼續相信，不信的人我也沒辦法」。目前他已將所有法律程序交由律師處理，並持續處理公司內部事務。

