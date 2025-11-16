遭毀滅性爆料！館長直播忍淚 告白中國大陸同胞：我愛你們
娛樂中心／綜合報導
知名網紅館長陳之漢遭到資深員工毀滅性爆料，昨（15）日晚間開直播否認，不斷強調自己是受害者，同時不忘感謝中國大陸同胞，謝謝他們願意相信自己。
針對元老級員工的毀滅性爆料，館長在直播中全盤否認，說自己就是個受害者，表示「如果我這麼不好，他們怎麼會要不到錢，現在才爆這些東西？都12年了啦，大家用常理推斷，為何現在才會他X開始講這些東西。」
館長講到激動處，數度忍淚，並表示自己那天抱著老婆哭，說看到自己的老婆被拿出來利用相當不捨，老婆還反過來安慰她，說現在重要的就是把小孩照顧好。
直播期間，館長不忘提到自己看了中國網站嗶哩嗶哩bilibili，看到中國網友幾乎一面倒相信他，讓他看了相當感動，告白直言：「謝謝所有中國大陸同胞，我愛你們。」
回顧這起事件，館長遭到資深員工爆料，其中包括館長叫員工睡自己老婆、收紅錢等，針對相關爆料，館長在直播中駁斥，無奈表示3名員工只是要錢，其中一人曾離職拿走公司錢、之後又回來公司，現在卻反過來威脅他。針對所有指控，館長除了否認外，也表示目前相關法律問題都交給律師處理。
