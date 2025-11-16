遭毀滅性爆料！館長直播忍淚 告白中國大陸同胞：我愛你們

娛樂中心／綜合報導

知名網紅館長陳之漢遭到資深員工毀滅性爆料，昨（15）日晚間開直播否認，不斷強調自己是受害者，同時不忘感謝中國大陸同胞，謝謝他們願意相信自己。

館長直播忍淚，告白中國同胞。（圖／取自館長惡名昭彰YT）

針對元老級員工的毀滅性爆料，館長在直播中全盤否認，說自己就是個受害者，表示「如果我這麼不好，他們怎麼會要不到錢，現在才爆這些東西？都12年了啦，大家用常理推斷，為何現在才會他X開始講這些東西。」

館長講到激動處，數度忍淚，並表示自己那天抱著老婆哭，說看到自己的老婆被拿出來利用相當不捨，老婆還反過來安慰她，說現在重要的就是把小孩照顧好。

廣告 廣告

直播期間，館長不忘提到自己看了中國網站嗶哩嗶哩bilibili，看到中國網友幾乎一面倒相信他，讓他看了相當感動，告白直言：「謝謝所有中國大陸同胞，我愛你們。」

回顧這起事件，館長遭到資深員工爆料，其中包括館長叫員工睡自己老婆、收紅錢等，針對相關爆料，館長在直播中駁斥，無奈表示3名員工只是要錢，其中一人曾離職拿走公司錢、之後又回來公司，現在卻反過來威脅他。針對所有指控，館長除了否認外，也表示目前相關法律問題都交給律師處理。

更多三立新聞網報導

維持基本生活都有壓力！中國年輕人嘆難生存 靠30元撐兩餐

感冒亂吃藥！男喉嚨痛爆 一照「長滿雪花」嚇壞醫

工人觸電過世！新買婚房慘變凶宅 他氣炸求償百萬

台男飛泰跨海討債！揪4友人擄24歲前女友暴打 家屬接撕票恐嚇

