遭毀滅爆料！館長「蛋捲店不做了」扯柯文哲：保護台灣我錯了嗎？

娛樂中心／程正邦報導

館長的蛋捲店今年10月初才盛大開幕，民眾黨主席黃國昌還現身力挺。（圖／翻攝館長惡名昭彰YT頻道）

網紅「館長」陳之漢近期深陷元老級員工「大師兄」李慶元的毀滅式爆料風波，不僅被指控涉及敏感的NTR（出軌）劇情，更被質疑疑似收受中國大陸的「紅錢」。面對鋪天蓋地的負面爭議，館長於昨（15）日晚間透過直播發出不滿，除了堅稱自己是受害者外，更震撼宣布一項新事業即將畫下句點，並激動地將矛頭指向政治立場，反問支持「藍白合」的粉絲，自己「保護台灣」的行為是否錯了。

新事業急喊卡：開幕月餘的蛋捲店宣布收攤

近年來，館長積極拓展其商業版圖，除了核心的健身房事業外，副業範疇從電商、便當店一路延伸。今年 10 月初，他才風光開設了一間全新的蛋捲店，當時民眾黨主席、立委黃國昌還曾親自到場站台宣傳，兩人在門口接受媒體聯訪，為新店拉抬聲勢。

然而，在捲入 NTR 劇情、收受中國資金等爭議後，館長在昨晚的直播中突然宣布停損。他語帶不滿地表示：「蛋捲店我要停掉了，蛋捲店我不做了！我直接叫律師去收起來就好，因為股份、股權都在我們這邊，全部收起來就好。」宣告這間才剛開幕一個多月的新事業，將在極短時間內結束營業。

館長的稱「講義氣」是他最大的缺點，因為挺柯文哲才遭到爆料打壓。（圖／翻攝館長惡名昭彰YT頻道）

擔憂「國安法」打壓 激動反問政治立場

館長在直播中將目前的困境，歸咎於「這群人」在爆料後將持續對其進行「造謠」，甚至將事態無限上綱到政治層面。他表達了對極端指控的擔憂，包括可能有人會搬出「國安法」來攻擊他，並聲稱這些人可以「說我的政治傾向影響了整個健身房跟電商，都可以講得出來。」

隨後，館長將話題轉向他近期的政治參與，特別是他先前曾大動作參與的「大罷免行動」。他向那些支持「藍白合」政治路線的粉絲發出質問與反問：「我今天出來搞大罷免，保護我們台灣我錯了嗎？」這番言論不僅試圖將個人爭議與政治立場的攻擊連結，也反映出他的事業受到與公眾形象的衝擊大受影響。

而他砸千萬餐飲副業「True飯」便當店，也證實將在11月底歇業。館長還將弊案纏身的柯文哲扯進來說：「今天為了跟你民進黨，我健身房收掉都沒關係，我有沒有講？那時候柯文哲沒有人要相信他的時候，我去幫柯文哲，坐在北檢外面，日日夜夜，我不離不棄，我知道會影響我生意，但做人要有義氣，我對他們三個（爆料的員工）也是，做人要有義氣，這是我的缺點。」

