遭母李亞萍轟「大逆不道、吵要搬家」！余祥銓現身澄清：我沒這樣說

73歲資深藝人李亞萍日前和媳婦柔柔一起錄JET《命運好好玩》，跟何篤霖、陳亞蘭合影，罕見又登上節目。不料，她卻在受訪時抱怨兒子余祥銓吵著要搬出去，還說自己有在賺錢，嫌她沒用，怒轟兒子大逆不道，一場家庭風暴疑似又要搬上檯面。對此，余祥銓今（18）日跟老婆登上《11點熱吵店》錄影，直指根本沒有這樣說，覺得莫名其妙。

針對媽媽說他吵著要搬出去住，余祥銓覺得無奈：「可以問柔柔，我從來沒有說要搬出去。」柔柔則在旁澄清：「我們真的沒有要搬出去，我覺得媽媽可能是因為有點失智的前兆，她最近也是半夜會爬起來，以為是早上，要趕場做秀。」余祥銓說，李亞萍近期會半夜3、4點打給司機，說她要出門，上網查詢後，發現這是失智前兆，接下來會特別注意她的狀況。

73歲的李亞萍這幾年的身體狀況起伏不定，如今又飽受失智症、失憶症、自閉憂鬱影響，健康讓人堪憂。柔柔今說，已經有安排時間要帶李亞萍去做詳細檢查，余祥銓也說自己沒有亂講話，也沒有對媽媽大逆不道，只是接下來要小心注意媽媽的狀況。

