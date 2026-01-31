遭母餵藥物 男童送醫牙關緊閉 高大成：中樞神經失調

台中市 / 綜合報導

31歲的陳姓女子狠心投餵2名孩子不明藥物導致死亡，其中8歲男童送醫時，嘴唇發紫、口吐白沫，甚至出現牙關緊閉的狀況，法醫高大成研判是「中樞神經失調」的症狀，據了解，陳姓女子一家不是高風險家庭，管理員說，平常都是陳姓女子負責接送孩子上課，一家人相處看起來都很正常。

親友趕到現場，抱著光著上身的男童，衝下樓送醫，但這時的男童已經沒有意識，男童的父親趕到殯儀館，全程不發一語，兩名分別才8歲和3歲的男童，被母親投餵不明藥物，送醫後搶救不治，其中8歲男童到院時，嘴唇發紫、口吐白沫，沒有呼吸心跳，甚至出現牙關緊閉的狀況，導致醫生無法插管。

廣告 廣告

法醫高大成說：「這種就是缺氧造成，一定是中樞神經的藥，中樞神經失去控制變成痙攣，小孩臟器成熟度不夠，所以吃這種特殊藥物會造成死亡機會很大。」狠心餵食兒子藥物的陳姓女子，疑似精神狀態不佳，平常沒有工作，白天都會負責帶小孩去上課，管理員說一家人相處，看起來都很正常，也沒聽說過夫妻吵架。

管理員說：「夫妻進出什麼都很正常，也沒有這種事發生過，白天是他媽媽會去帶小朋友上課回來，互動都正常就對了，都正常，都正常。」據了解，陳姓女子一家人，並沒有被列為高風險家庭，而案發前陳姓女子，曾致電親友表示情緒低落，雖然親友火速趕到現場，無奈還是挽回不了，兩個孩子的生命，目前檢方介入調查，將進行司法相驗，來釐清兩名男童確切死因。

原始連結







更多華視新聞報導

台中豐康牧場千雞異常死亡 禽流感驗出陽性 市府急撲殺

精神科名醫李光輝1月死亡！ 多起誹謗案北院判不受理

女模離奇亡！ 警搜出毒 親友疑與「在場男友」有關

