遭毛嘉慶性騷的是她！「小草女神」打破沉默發聲：確實不舒服

政治中心／林昀萱報導

剛加入民眾黨不久、參選桃園市中壢選區議員的媒體人毛嘉慶28日遭爆涉嫌對黨內「女神級黨工」性騷，甚至邀約對方開房間，遭黨員舉報到中評會、已收案處理，引發討論。現任民眾黨台中市黨部發言人、台中市議員參選人劉芩妤（咪咪）31日發聲，認了自己是受害者，坦言毛嘉慶的行為確實讓她不舒服。

被稱為「小草女神」的劉芩妤31日在臉書發文寫道：「這幾天看著外界討論得沸沸揚揚，我選擇先沉默了一陣子。一月，似乎是個多事之秋，原以為自己向來是那個越挫越勇、樂觀開朗的『小太陽』，能對風雨一笑置之，但坦白說，面對這些紛擾與某些惡意的言語，心情難免還是受到了影響。為了不讓沉默被錯誤解讀，造成外界更多誤會，更不願被他人『代言』。我想是時候該簡單說明，以正視聽。」她強調，真正的保護受害者，是尊重當事人的意願與隱私，而非試圖將他人的傷痛轉化為自己的力量。這種可能對當事人造成二次傷害的行徑，並非我們所期待的正直良善，更不是保護受害者的應有之道。

廣告 廣告

台中市議員參選人劉芩妤。（圖／翻攝自Mimi 劉芩妤臉書）

劉芩妤直言，政治人物的私德與人品至關重要，自己不願為錯誤的行為背書，也不願為了大局而掩蓋真相，強調誠實、正直與善良是民眾黨最基本的底線，不容有任何模糊空間。「這段時間，我全心投入基層，認真爭取選民認同，對於這場突如其來的紛擾，我本無意隨之起舞，但更拒絕被這類桃色標籤模糊了焦點。我始終相信，民眾黨存在的價值，在於推出更優秀、更具理想性的人選，接下來，我仍會將所有心力回歸選區與基層，繼續為更好的政治文化努力！」

據《NOWNEWS 今日新聞》報導，劉芩妤接受電話訪問透露，在第一時間黨中央和她聯繫，她也說明來龍去脈，相信黨中央會做出最妥善的處置。她也說，沒想到有這麼多人知道自己是當事人，坦言毛嘉慶的行為「確實讓我感到不舒服」，但不願意多說細節。

對於遭爆性騷，毛嘉慶回應，已委任律師向報導的記者提出「妨害名譽」刑事告訴，請該名記者在檢察官面前，好好交代自己的查證義務。民眾黨表示，違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行也絕不寬貸，定依據黨章及相關法規辦理。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

卸任前衝康柯文哲？黃國昌「使眼色」被拍到 網驚：背骨仔太明顯

勞退新制改革1／1300萬勞工注意！ 勞退金修法5大變革攸關荷包

大掃除完6歲妹狂燒17天！檢查驚見「腦被啃出20個洞」 醫揭恐怖元凶

丁允恭「對不起我在辦公室打砲」 下句神轉折酸爆黃國昌

