遭毛嘉慶約開房性騷！「小草女神」劉芩妤認了：的確不舒服

有意代表民眾黨參選桃園市中壢區議員的名嘴毛嘉慶，近日被爆涉嫌性騷擾同黨女黨工，甚至脫口邀約「開房間」，引發各界嘩然。如今被害人終於現身，竟是被譽為「小草女神」、現任民眾黨台中市黨部發言人的劉芩妤（咪咪），她近期首度打破沉默，坦言「確實覺得不舒服」。

首打破沉默！劉芩妤嘆：不願為大局掩蓋真相

劉芩妤31日在臉書發文，原以為自己向來是越挫越勇、樂觀開朗的人，能對風雨一笑置之；因此近期即使討論得沸沸揚揚，仍選擇先沉默一陣子，「但坦白說，面對這些紛擾與某些惡意的言語，心情難免還是受到了影響。」她感嘆，這段時間全心投入基層，認真爭取選民認同，「對於這場突如其來的紛擾，我本無意隨之起舞，但更拒絕被這類桃色標籤模糊了焦點」，為了避免造成外界更多誤會，更不願被他人「代言」，她決定親自說明。

劉芩妤打破沉默發文。（圖／翻攝「Mimi 劉芩妤」臉書）

劉芩妤打破沉默發文。（圖／翻攝「Mimi 劉芩妤」臉書）

劉芩妤強調，政治人物的私德與人品至關重要，「我不願為錯誤的行為背書，也不願為了大局而掩蓋真相」，她認為誠實、正直、善良是最基本底線，不容有任何模糊空間。同時喊話外界，真正保護受害者是尊重當事人的意願與隱私，而非試圖將他人的傷痛轉化為自己的力量。「這種可能對當事人造成二次傷害的行徑，並非我們所期待的正直良善，更不是保護受害者的應有之道」。劉芩妤也說，她選在1月最後1天讓事情告一段落，接下來仍會將所有心力回歸選區與基層、繼續努力。

疑遭毛嘉慶騷擾！劉芩妤認了：的確不舒服

雖然劉芩妤在文中未正面回應，不過據《NOWNEWS》報導，她受訪時表示，黨中央接獲檢舉第一時間就有去找她，她已將來龍去脈交代清楚，也向黨中央表示自己忙著選舉，無意捲進毛嘉慶與前社發部主任張清俊的選舉紛爭，相信黨中央會妥善處置。她感嘆，原以為事情就這樣結束，「沒想到很多人都知道當事人就是我，甚至流傳各種離譜版本」，幾經思考決定站出來，坦言「他的行為確實讓我感到不舒服，但細節請容我保留」。

遭毛嘉慶性騷約開房…竟是「小草女神」！劉芩妤首PO文認了：的確不舒服

毛嘉慶近日被爆涉嫌性騷擾同黨女黨工。（圖／民視新聞資料照）



原文出處：遭毛嘉慶性騷約開房…竟是「小草女神」！劉芩妤首PO文認了：的確不舒服

