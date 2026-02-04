遭民主黨批「身兼雙職」 Fed理事米蘭請辭白宮經濟顧問

《CNBC》報導，聯準會（Fed）理事米蘭（Stephen Miran）已辭去美國白宮經濟顧問委員會主席一職。去年九月，他受總統川普提名出任聯準會理事，接替前一任的庫格勒（Adriana Kugler），完成其剩餘任期。 圖：川普的Truth Social

[Newtalk新聞] 《CNBC》報導，聯準會（Fed）理事米蘭（Stephen Miran）已辭去美國白宮經濟顧問委員會主席一職。去年九月，他受總統川普提名出任聯準會理事，接替前一任的庫格勒（Adriana Kugler），完成其剩餘任期。

白宮發言人德賽（Kush Desai）發出聲明中表示：「為兌現參議院提名確認期間的承諾，米蘭正式請辭了經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）的職位」；並盛讚米蘭是「白宮極為重要的資產」，也是川普政府經濟團隊的關鍵成員。

去（2025）年元月，米蘭加入了川普政府的經濟顧問委員會。而在去年九月份，為了進入聯準會，他迄今處於「留職停薪」狀態。當時，米蘭表示，預計將完成庫格勒的剩餘任期（該任期於 1 月 31 日到期），然後返回首席經濟顧問一職。不過，這樣的狀態，引發外界對於央行獨立性的疑慮，民主黨人士批評，這是不尋常且不恰當的做法。

自擔任聯準會理事以來，米蘭一直主張應大幅降息。從他近 4 次參與聯邦公開市場委員會（FOMC）的會議記錄，都投了反對票。其中三次會議，央行決策者將基準利率下調了 1 碼；而米蘭則主張應更積極降息 2 碼。最近，他在一月會議上投了反對票，將利率維持在 3.5%～3.75% 區間，他希望將利率下調 1 碼。

隨著米蘭的辭職後，川普目前尚未提名繼任人選。上週，川普才宣布，將提名聯準會前理事華許（Kevin Warsh）出任新一屆聯準會主席。

在社群媒體網路 X 上，馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白．沃倫（Elizabeth Warren）發文開酸，米蘭的離職「晚了 141 天」。

