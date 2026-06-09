遭民眾怒問「何時要審總預算」？葉元之回嗆：人一綠腦就殘 網友全看傻

政治中心／黃韻璇報導

國民黨立委葉元之8日在社群平台分享自己的質詢影片，提及關於「爭取敬老卡可以買對號車票」，就有民眾看不下去，直接在留言區喊話「先把今年總預算審過可以嗎？」不料葉元之沒有正面回應民眾質疑，而是直接開嗆「人一綠腦就殘」，讓網友全傻眼。

8日國民黨立委葉元之在Threads上貼出自己的質詢影片，針對目前敬老卡無法在台鐵人工櫃檯、自動售票機買對號座車票的問題，質詢交通部長陳世凱和台鐵總經理馮輝昇，想幫長輩們爭取敬老卡可以買對號車票，葉元之PO文表示「對長輩好一點會怎樣？民進黨別再找理由了」。

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民眾質問何時要過總預算，葉元之回嗆「人一綠腦就殘」。（圖／翻攝自葉元之Threads）

不過就有民眾看不下去，直接留言開嗆葉元之，表示「你真的要當立委還早啦，最簡單的是先把今年預算審過可以嗎？什麼時候要把2026年預算審過？你說啊！2027預算又要來了喔，什麼時候要審預算啦！」不料葉元之沒有正面回應質疑，而是直接開嗆留言民眾「人一綠腦就殘」。

一句話讓網友們通通傻眼，紛紛留言砲轟「請問這立委誰選的，這回答還以為是假帳號」、「立法委員公然侮辱國家公民喔？太厲害了吧？誰給你的勇氣啊」、「你是不是只要回答不出來，就只會這一句」、「留友看！一個立委公然侮辱…真的是太了不起了，當個立委以為自己天下無敵了是吧」、「一個政治人物講話有點水準可以嗎？公然侮辱是可以的喔」、「這就是國民黨立委的格局」、「當立委還當出優越感，人民選出來的然後罵人民」。

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