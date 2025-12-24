遭民眾黨控拒收陳情書 林宜瑾曬「一堆錯字便條紙」反擊：噁心！快吐了

林宜瑾遭民眾黨控拒收陳情書，直接曬「一堆錯字便條紙」反擊。（翻攝自林宜瑾臉書）

民眾黨今（24）日控民進黨拖延《青年基本法》，甚至稱教文委員會召委林宜瑾拒收陳情書。對此，林宜瑾今天也貼出民眾黨的便條紙並且怒轟，「噁心！真的讓人快吐了」。

林宜瑾拒收青年團體陳情書？

民眾黨今天稱，《青年基本法》之所以延宕至今，從來就不是意見分歧，而是手握權力的民進黨刻意拖延。民眾黨還說，當《青年基本法》送出教文委員會後，擔任召委的林宜瑾，還長達「4個多月」近半年不肯協商，甚至拒收青年團體的陳情書。

林宜瑾曬「一堆錯字便條紙」反擊

對此，林宜瑾今天貼出相關證據打臉，她表示，本來懶得講，但是既然民眾黨今天要蹭《青年基本法》蹭得這麼難看，還謊稱她拒收「陳情書」，自己就不客氣地把照片公開給大家。

林宜瑾貼出民眾黨的便條紙說，一起來數數看短短16個字民眾黨可以寫錯幾個，甚至連他們溝通對象的名字也可以寫錯！說真的，不會寫字沒什麼大不了，以後多練習就好，「只不過，從這個案例我們可以清楚知道，民眾黨究竟是用多麼隨便的急就章態度在蹭這部法案，連搞個政治小動作都可以搞到粗糙無比」。

林宜瑾曬一堆錯字便條紙。（取自林宜瑾臉書）

真的拒收陳情書？ 真相原來是這樣

林宜瑾表示，事情原委是這樣，上個月24號，民眾黨指揮青年團召開記者會，說是要叫她趕快召開《青年基本法》協商。當下自己只覺得荒謬，因為所有關心這一案的民間青年團體，民進黨團跟自己的辦公室都有緊密聯繫，針對這部法案早就做過無數次討論，事實上，當天也根本沒有任何民間團體跟民眾黨站在一起開那場記者會，該場記者會純粹就是民眾黨的內部青年動員。

林宜瑾指出，不過，就算早已知道那就是一場民眾黨政治秀，在他們請櫃台轉交「陳情書」當天，辦公室還是秉持相互尊重態度，下樓將「陳情書」取回。後來，當她親眼看到民眾黨的所謂「陳情書」連字都不會寫，差點昏倒，今天，民眾黨居然還有臉謊稱她拒收「陳情書」，全黨從主席到青年團都一個樣，不說謊就不知道怎麼說話，可悲。

林宜瑾表示，《青年基本法》是跨黨派都有共識的法案，除了在她召委任內完成委員會審查，辦公室也費盡心血和教育部來回溝通，同時也與各青年團體持續探討修法方向。時間點更往前推，無分藍綠，許多委員早在這一屆上任之初，就提出了《青年基本法》相關草案版本，也正是在藍綠諸位委員的努力下，才催生了院版《青年基本法》共同參與法案審查。

林宜瑾怒批，可惡的是，當大家在下苦功的時候民眾黨根本在放空，直到院版草案被提出，民眾黨嗅到排審可能性，今年6月才回過神來提案猛蹭，「噁心！真的讓人快吐了」！

