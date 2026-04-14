遭民眾黨開除黨籍！媒體人一句話神翻譯 李貞秀無奈「百口莫辯」

民眾黨立委李貞秀13日被開除黨籍。圖／李智為攝影

民眾黨立委李貞秀繼中國籍爭議後，因直播爆料新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元，遭移送民眾黨中評會處置，13日被開除黨籍。資深媒體人鐘年晃根據民眾黨聲明中4點李貞秀違紀事實，用一句話神翻譯，引起網友直呼「懂了」，還釣出台北市議員簡舒培笑回：「被仙人跳了。」

民眾黨開除李貞秀黨籍的聲明指出，李貞秀有4點違紀事實：

一、 諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞本黨和諧。

二、連續性違紀。

三、視國家公職與支持者之託付於無物：受處分人於2026年4月7日會議上明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，嚴重毀損國家公職之倫理。

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四、嚴重違反黨紀與政治倫理：經陳清龍總召規勸，說明不分區立委之公益性質與應盡之義務，受處分人仍堅持以「獲取金錢」為辭任不分區立委之前提。

民眾黨最後以臺灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條、第三十六條，予以開除黨籍處分。

資深媒體人鐘年晃在Threads上表示，由於很多人看不懂李貞秀被開除的原因，所以簡單翻譯為：「因為民眾黨找不到開除李貞秀的理由，但是又覺得非處理不可。最後李女士妥協說，如果你沒有任何理由要開除我，那至少給我一點補貼吧。於是民眾黨眾人高呼，『抓到了，你要錢，我開除你』」。鐘年晃直言，這邏輯，好像進入漩渦裡面，在裡面無限迴旋。網友看到鐘年晃的貼文後，紛紛留言表示「你真的看懂」、「不就是中國粉紅說的『窮要飯的』」、「豁然啊」，還釣出台北市議員簡舒培笑回：「被仙人跳了。」

李貞秀被開除後接受《鏡報》電訪表示，「前面黨主席都已經下指導棋，我不會怪任何人」，並指出這是先透過媒體放話，然後再栽贓，無奈「還能講什麼？」她也說，自己不會傷害民眾黨，也不會傷害創黨主席柯文哲，接下來會再和律師討論，不排除先申請黨內仲裁。對於中評會在聲明中稱她「堅持以獲取金錢為辭任不分區立委前提」，她回應這就是栽贓，她向黨中央一再強調，不會要民眾黨、柯文哲一分錢，為什麼不幫她提這個，反而用這些事情來栽贓？「我百口莫辯，今天誰來幫我作證？」



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