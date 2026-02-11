遭民進黨前輩點名2026落選！詹江村曝「4硬傷」：坦然面對

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨桃園市議員詹江村10日稱，他接到一位民進黨前輩的電話，主動跟他分析選情，直指他會落選，因為有四大原因。詹江村坦言，或許真的會落選，不過他很坦然面對，「輕揮衣袖不帶走一片雲彩」。

詹江村發文表示，一位民進黨前輩打電話給他，說了53分鐘，主動分析他的選情，那位前輩說，桃園各界分析這屆桃園區的議員選情，民進黨保持4席沒有問題，無黨籍的于北辰、無黨籍副議長女兒也沒有問題，所以國民黨現任會掉一席。

廣告 廣告

詹江村提到，那位民進黨前輩說，桃園區地方人士普遍分析，國民黨會掉的一席就是他，原因有四點：一，他的寵物水族百貨館收掉，代表財務狀況出現嚴重問題，恐連競選經費都沒了；二，他曾被指控性侵女粉絲，對他形象影響大；三，桃園人對他常自稱中國人很反感，尤其他到大陸直播也常說自己是中國人；四，他在黨內沒朋友、沒人緣、是孤鳥，沒人會幫他。

詹江村也逐一反駁，他說：一，自己沒有負債、沒有貸款；二，說他性侵已是上一屆的事，對方是中度精神障礙，檢察官第一時間就不起訴；三，他如果不是中國人，不然是其餘人口？；四，他不是孤鳥，大罷免時候，各區立委都拜託他前往助講，黨內很多戰友。

詹江村最後說，「這次或許我真的會落選，不過我很坦然面對，輕揮衣袖不帶走一片雲彩」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

認真嗎？美國會議員批藍白擋軍購 藍議員狂嗆：再唧唧歪歪「制裁美國」

表態親中！中國人酸「總統輸三次了」詹江村開戰：統一不是消滅中華民國

親中大翻車？詹江村遭中國人點名「騙吃騙喝要飯」他急辯：都花自己的錢

國民黨議員喊我親中我驕傲、遠離戰火 網：快賣台灣資產廢國籍移民中國

