遭求處死刑！ 尹錫悅法庭內怒吼89分鐘：我是為了保護自由和主權

南韓前總統尹錫悅。（圖／達志／美聯社）

南韓前總統尹錫悅（윤석열）因2024年12月3日宣布緊急戒嚴引發社會動盪，遭控觸犯「內亂罪」及多項重罪，南韓特別檢察組昨天（13日）在結案庭上向法院求處死刑，稱其為「違憲叛國的主謀」。對此，尹錫悅在庭上進行了長達89分鐘的最後陳述，拒絕道歉及認罪，並強調實施戒嚴是為了保護國家和憲法。

綜合《韓聯社》等韓媒報導，此次庭審自13日上午9時30分開始，一直持續到14日凌晨2時25分才結束，歷時16小時55分鐘，而尹錫悅於14日凌晨0時11分開始最後陳述。當尹錫悅聽見自己被求處死刑後，一度輕笑環視法庭，而他在做最後陳述時，臉漲得通紅，聲音沙啞並眉頭緊鎖地宣讀事先準備好的文稿約89分鐘，期間辯護律師尹甲根（윤갑근）還忍不住打瞌睡。

尹錫悅在庭審過程中拒絕道歉，重申戒嚴令是一種「警告」，而他宣布戒嚴是由於「反國家勢力的暴政」。

尹錫悅直言，「這不是壓迫人民的軍事獨裁，而是為了保護自由和主權，恢復憲法」、「你們見過哪場叛亂（指緊急戒嚴）被全國乃至全世界報導，卻在2、3個小時後因為國會下令停止而平息？你們見過哪場叛亂是空槍進行的？」

尹錫悅聲稱，只有實施戒嚴才能讓公眾意識到國家選舉委員會所指控選舉舞弊的嚴重性，而民主黨正在實行「違憲的議會獨裁」，並指責民主黨企圖顛覆國家自由民主、自由市場經濟以及與自由世界團結一致的路線，「他們的目標是推翻整個體制！」

尹錫悅批評檢察官團隊是「瘋狂的劍舞者」，象徵著肅清和壓迫，更形容對方是一群聽著民主黨哨聲而盲目行動的狼；而他還怒視著特別檢察官，並質疑「你們是要透過戒嚴令來實施長期獨裁統治嗎？為什麼不事先通知我？讓我好好學怎麼做？」、「我負責調查和審判工作已有26年，但這是我第一次看到如此混亂的調查」。

辯護律師金洪一（김홍일）則主張，特檢團隊試圖將此案引導至政治審判，並得出預先設定的結論，因此他請求對此案作出無罪判決，「因為此案的起訴是非法的，不符合犯罪構成要件，而且沒有任何證據。」

金洪一抗議道，除了宣布戒嚴令外，特別檢察官所聲稱的違憲和非法行為根本沒有發生，「戒嚴令的目的不是為了破壞憲法，而是為了向人民傳達一個訊息，這絕不是一場內戰。」

報導指出，法院預計在2月中旬宣布判決。

